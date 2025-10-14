Una conocida celebrity valora los looks de la Reina Letizia y la Infanta Sofía: "Iba como una señora de 40 años"
Benito Domínguez
Apasionada de la Fiesta Nacional, Carmen Lomana ha sido uno de los rostros conocidos que este domingo, Día de la Hispanidad, ha asistido a la inesperada retirada de Morante de la Puebla en Las Ventas. Derrochando estilo con un conjunto azul marino con rayas verticales en dorado compuesto por pantalón fluido y top tipo peplum con cremallera frontal y escote cuadrado, la socialité ha dado su veredicto como experta en moda -y una de las mujeres más elegantes del panorama social- sobre los estilismos que han lucido la Reina Letizia y la Infanta Sofía (ya que la Princesa Leonor iba con el uniforme de gala del Ejército del Aire) en el desfile de las Fuerzas Armadas.
"La Reina iba muy bien, me ha encantado el color del vestido y bien, ella siempre va bien. Estaba muy guapa. Pero la infanta Sofía no me ha gustado tanto, ese traje con esa capa no me ha gustado, no me parece de una chica joven" ha comentado, reconociendo que su impresión es que la hija menor de sus Majestades "iba como una señora de 40 años, no como una chica joven". "Bueno, ¿yo para qué voy a hablar?" ha zanjado, consciente de que sus palabras podrían crear un gran revuelo.
Relación
Cambiando de tema, Carmen ha puesto nombre y apellido al tipo de relación que mantiene con Antonio Gutiérrez: "No me hables de ilusión que me parece cursi". "Es un señor con el que salgo. Es amigo, muy amigo con el que salgo bastante. Punto. Llámalo como quieras" ha respondido con una sonrisa cuando le hemos preguntado si podríamos llamarle novio. Eso sí, ha dejado claro que no se plantea volver a casarse "ni con él ni con nadie".
