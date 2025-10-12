La Oreja de Van Gogh renace de sus cenizas y ya tiene todo preparado para que el grupo regrese a los escenarios en los próximos meses

Su ruptura fue uno de los grandes bombazos de la escena musical el pasado año. Después de casi dos décadas subiendo juntos a los escenarios, La Oreja de Van Gogh decidió prescindir de su vocalista, Leire Martínez, pocas semanas después de actuar en Zamora como parte de los Premios Fundación Caja Rural. Desde el primer momento, los dardos -muchas veces indirectos- no se hicieron esperar entre ambas partes, mostrando que la separación había sido más dolorosa de lo esperado. También, en paralelo, los rumores sobre el futuro de la banda llenaron tanto portadas como titulares.

Después de meses de incertidumbre, Javi Hoyos soltó la exclusiva este sábado en 'DCorazón', el programa estrella de TVE para la prensa rosa. La idea era clara: La Oreja de Van Gogh volverá a los escenarios próximamente. Sin embargo, la gran noticia no era esa, sino que se confirmaría el regreso de Amaia Montero al grupo del que se separó en un ya lejano 2007. Según las fuentes del periodista especializado en asuntos del corazón, la vocalista original del grupo donostiarra estaría ultimando todos los detalles para poner voz nuevamente al quinteto que la catapultó a la fama a comienzos de siglo.

"Tendrían pensado dar este anuncio de manera inminente", comentaba Javi Hoyos desde el plató de 'DCorazón', para proseguir diciendo que "sería este 12 de octubre cuando anunciarían una gira para la primavera de 2026". Los rumores sobre el regreso de Amaia Montero salieron a la luz nada más conocerse la marcha de Leire Martínez del grupo, aunque el regreso de La Oreja de Van Gogh se ha hecho esperar más que el de la ahora solista donostiarra. Sea como fuera, las aguas parecen volver a su cauce y el grupo que hizo cantar a miles de fans con éxitos como '20 de enero', 'Rosas' o 'El último vals' está cada vez más cerca de su regreso.

Leire Martínez

La cantante nació en 1979 en la localidad guipuzcoana de Rentería, pero no fue hasta cerca de cumplir la treintena cuando su nombre saltó a la fama. Primero, como concursante de 'Factor X' en Cuatro, donde el público general pudo conocer por primera vez su voz como cantante. Sin embargo, su vida cambiaría para siempre el 14 de julio de 2008, cuando 'La Oreja de Van Gogh' anunciaba que sería su nueva vocalista. Una relación que se mantuvo durante 16 años y tres meses, en los que siempre tuvo que soportar las eternas comparaciones con Amaia Montero, la cantante original del grupo.