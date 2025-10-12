Cristina Castaño, desolada tras la muerte de un compañero de 'La que se avecina': "Te quiero y te querré siempre. Vuela muy alto"

Jimmy Shaw, conocido por su papel de Matthew en 'La que se avecina', ha fallecido a los 59 años de edad tras ser diagnosticado de cáncer de páncreas hace tres años. Rostros conocidos del ámbito de la interpretación se han despedido de él por redes sociales, como su compañera Cristina Castaño, con la que tenía una gran amistad.

La actriz ya anunció el pasado mes de septiembre que tras remitirse totalmente en un momento dado "volvió a reproducirse dejándonos a todos devastados". Sin embargo, la esperanza regresó cuando supieron de un doctor en Lisboa "que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto manos a la obra y estamos recaudando fondos para poder costear la operación, que como podréis imaginar, no está cubierta ni por su seguro ni por la seguridad social".

Consiguieron recaudar 70.300 euros. Ahora, la actriz ha agradecido a todas aquellas personas que "pusisteis vuestro grano de arena para poder costear la operación" y ha anunciado con tristeza que "no pudo ser, pero fue increíble y muy emocionante recibir la avalancha de donaciones que disteis".

Castaño, devastada, ha asegurado que se queda "con la espinita de que conocieras a mi hijo... Vamos a tener que esperar para eso, pero... todo llega, y todos vamos al mismo sitio, así que estoy segura de que le verás antes o después. Vuela muy alto, querido Jimmy. Te quiero y te querré siempre. Te ganaste tu lugar en mi corazón y ese no te lo quita nadie".