Revelan la verdadera cara de Alejandra Rubio: "Está viviendo un tsunami"

Feliz en su regreso a televisión como presentadora de 'Vaya fama', el nuevo programa que sustituye al desaparecido 'Socialité' en los fines de semana de Telecinco, tras superar con nota el reto de sustituir a Jorge Javier Vázquez durante sus vacaciones de verano en 'El diario de' después de varios años alejada del foco mediático, Cristina Lasvignes ha sido uno de los rostros conocidos que no se ha querido perder este jueves el concierto que Estrella Morente ha ofrecido en el Teatro Real de Madrid.

Una cita en la que ha hecho balance del mes que lleva en antena su magazine, que analida en clave de humor e ironía las noticias más importantes de la crónica rosa: "Bueno, acabamos de empezar, somos muy nuevos y nosotros tenemos muchísima ilusión y muchas ganas de que funcione. Como yo siempre digo, la tele debería aprender un poquito más de la radio, que nos den un poquito de tiempo" ha reivindicado, confesando que a nivel personal "yo me lo estoy pasando muy bien, estoy haciendo un máster y poniéndome al día en muchas cosas que tenía un poquito olvidadas porque no hacía corazón desde allá por el siglo XVIII, pero nada, nada, encantada".

"Ha habido un cambio total, porque 'El diario de' a mí me recordaba mi época más de 'Hablar por Hablar'; esto ha sido un cambio radical, pero es que, jolín, eso es la tele también, ¿no? Así que yo encantada de cambiar de registro, de pasármelo bien y de disfrutar" ha asegurado. Entre sus nuevas compañeras, uno de los personajes más perseguidos del momento, Alejandra Rubio, a la que no ha dudado en describir, descubriendo cómo es en las distancias cortas.

"Pues, mira, yo tenía mucha intriga por conocerla personalmente porque no tenía ni idea, y lo que creo es que sobre todo es una gran tímida. Es súper tímida y a veces los tímidos..." ha revelado, afirmando que aunque "por supuesto" que también tiene carácter, cree que su actitud esquiva y altiva en los platós se puede deber a su timidez: "Me lo estoy inventando yo, que no me ha dicho ella que sea tímida. Pero es verdad que yo creo que muchas veces se ha puesto un poco así más seria y más a la defensiva no deja de ser por timidez".

"Yo de verdad que desde que la conozco empatizo con ella, la entiendo muchísimo, está viviendo un tsunami para el que creo que no está preparada, lo está capeando como puede y creo que no es incongruencia" ha defendido.