'Cuánto, cuánto, cuánto': ¿De qué va el nuevo programa de Eva Soriano en Televisión Española?

Eva Soriano vuelve a fichar por Televisión Española. Tras su reciente paso por 'La Revuelta' de David Broncanocomo invitada, la humorista será la presentadora, junto a Aníbal Gómez, del nuevo programa de La 1 de TVE, llamado 'Cuánto, cuánto, cuánto'. Este nuevo formato se estrena este sábado 11 de octubre a las 22.35 horas, una vez que finalice el partido de España contra Georgia.

En este nuevo programa familiar, tanto los concursantes como los espectadores tendrán que poner a prueba sus conocimientos e instinto para calcular todo tipo de magnitudes: ¿Cuánto suda un equipo de fútbol en un partido? ¿Cuánto aire contiene una bolsa de patatas?

"El programa rinde homenaje a los grandes shows de la televisión, renovando el género con una apuesta por el humor, el rigor y la divulgación. Un formato muy participativo que busca la implicación tanto de los invitados como del público en plató y desde casa, y que recorrerá diferentes pueblos de España", explican desde RTVE.

Los primeros invitados de 'Cuánto, cuánto, cuánto'

Toni Acosta, Joaquín Reyes y Jorge Ponce son los tres primeros invitados del programa 'Cuánto, cuánto, cuánto'. Estos tres famosos se hermanarán con tres personas del público, elegidas por sorteo. Ellos serán los concursantes y podrán ganar hasta 10.000 euros si su "padrino" gana el concurso.

'Cuánto, cuánto, cuánto' también tendrá su enfoque para niños. Cuantino Metrino es el nombre de la mascota del programa para enganchar a los más pequeños y adentrarles al mundo de la medición.