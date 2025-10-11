Entre estos 18 artistas del Benidorm Fest está el próximo representante de España en Eurovisión

Tras el sonado paso de Melody por Eurovisión, España busca nuevo representante para Eurovisión 2026. Eso sí, siempre y cuando Israel no participe en el certamen de la canción, ya que RTVE anunció el pasado mes de septiembre que España no irá a Eurovisión si Israel participa. La duda sobre la presencia de Israel o no en el concurso se resolverá en la asamblea extraordinaria que la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del Festival de Eurovisión, celebrará en noviembre.

Pero mientras esta cuestión se dilucida, España ya conoce a los 18 artistas que optan a ser el representante de España en Eurovisión en 2026. El objetivo mínimo será superar el puesto número 24 (antepenúltimos) logrado por Melody en la última edición con 'Esa diva'.

Asha, Atyat, Dani J, Dora y Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, Kitai, Ku Minerva, Luna Ki, Julia Medina y María León, Mayo, Mikel Herzog, Miranda y Baila Mamá, Rosalinda, De kinkis y Tony Grox y Lucicalys son los artistas seleccionados para participar en el Benidorm Fest de este año. Esta es la presentación de cada uno de ellos, según informa RTVE.

¿Quiénes son los artistas que podrían representar a España en Eurovisión?

Asha

Asha es una cantante y compositora nacida en Marruecos y criada entre culturas, que ha hecho de su identidad mestiza el eje de su propuesta musical. Con una trayectoria internacional avalada por más de mil millones de reproducciones y colaboraciones con algunos de los nombres más destacados del pop latino y global como C. Tangana, Lola Índigo o Becky G. Asha se ha consolidado como una de las voces más singulares de su generación. Su sonido combina el pop contemporáneo con raíces mediterráneas y matices globales, reflejando una sensibilidad que conecta diferentes lenguas y emociones.

Atyat

Atyat ha crecido sobre los escenarios, fusionando la potencia vocal con la expresividad del movimiento. La bailarina y actriz madrileña de ascendencia egipcia, ha llevado su versatilidad del teatro musical a grandes escenarios, pasando por programas de televisión y eventos multitudinarios como el MADO Madrid Orgullo. Su propuesta une energía, talento y emoción, transmitiendo una conexión única con el público. En los últimos años ha desarrollado también su faceta como compositora, presentando un repertorio propio en el que combina pop, alma y ritmo con una personalidad arrolladora.

Dani J

Dani J lleva desde el 2014 revolucionando el género de la bachata, fusionándola exitosamente con otros estilos musicales, creando un proyecto único y personal que trasciende fronteras. Su pasión por la música nació en Sevilla, su ciudad natal, donde sus raíces flamencas se entrelazaron con influencias del hip-hop, R&B y música latina, forjando una visión artística única.

Dora & Marlon Collins

Dora Postigo & Marlon Collins presentan una unión artística con una visión fresca del pop contemporáneo. La sangre artística corre por las venas de Dora, hija de Bimba Bosé y el productor musical Diego Postigo y sobrina de Miguel Bosé. Junto a Marlon Collins, conforma un dúo en el que conviven la experimentación sonora y la emoción íntima, logrando un equilibrio entre lo clásico y lo vanguardista. Ambos representan una nueva generación de artistas con mirada global, que reinterpretan la música desde la autenticidad y el riesgo creativo.

Funambulista

Funambulista es el proyecto musical de Diego Cantero, una de las voces más reconocibles del pop y uno de los artistas más consolidados de esta edición. Con más de dos décadas de trayectoria, ocho discos publicados y cientos de conciertos, ha logrado consolidar un estilo que combina emoción, cercanía y una profundidad lírica muy personal. En plena transformación musical, Funambulista marca una evolución hacia sonidos más actuales y una energía renovada, sin perder la esencia que lo ha convertido en un referente.

Greg Taro

Greg Taro, artista de raíces hispano-alemanas, ha construido un sonido que refleja su recorrido vital entre Europa y Asia. Criado entre Tokio, Berlín y Madrid, su música combina elegancia electrónica, melodías pop y una producción moderna de alcance internacional. En 2024 fue uno de los compositores de la canción ‘Always on the Run’, que representó a Alemania en el Festival de Eurovisión, consolidando su presencia en la escena musical europea. Tras colaborar con artistas como Gabry Ponte o Martin Garrix, Greg se ha posicionado como una de las voces más prometedoras del panorama pop dance actual.

Izan Llunas

Izan Llunas es un joven cantante y actor ibicenco que ha crecido rodeado de música. Hijo de Marcos Llunas, quien representó a España en el Festival de Eurovisión de 1997 con la canción ‘Sin rencor’, Izan ha heredado una profunda conexión con el arte y el escenario. Su talento multidisciplinar le llevó a alcanzar reconocimiento internacional gracias a su interpretación de Luis Miguel en su infancia en la exitosa serie de Netflix ‘Luis Miguel’. Desde entonces, ha continuado desarrollando su carrera musical con una madurez artística que combina herencia, carisma y un estilo propio.

Kenneth

Kenneth es un cantante y compositor español con raíces venezolanas, cuya versatilidad le ha permitido moverse entre el R&B, el dancehall y la balada con una naturalidad magnética. Finalista de ‘La Voz Kids España’, su carrera ha crecido sobre los escenarios más grandes del país, actuando con formaciones como El Combo Dominicano y actualmente con la Orquesta Panorama. Su propuesta mezcla ritmo, emoción y espectáculo, reflejando un artista que entiende el directo como una experiencia total. Con voz potente y una energía que contagia, Kenneth representa la unión entre el sonido urbano y la emoción melódica.

KITAI

KITAI es una de las bandas más potentes y arriesgadas del rock en español. Kenya Saiz (voz), Deivhook (batería), Fabio (bajo) y Edu (guitarra) se unieron musicalmente en Madrid hace más de una década y desde entonces no han parado: desde conciertos extremos, hasta un Récord Guinness tocando 24 horas seguidas. Su sonido es una descarga de adrenalina que convierte cada concierto en una experiencia catártica e inolvidable que combina actitud punk, energía eléctrica y una conexión incendiaria.

KU Minerva

KU Minerva es una figura icónica de la música dance en español y una de las pioneras del género en los años noventa. Nacida en Barcelona, su carrera despegó con el éxito “Estoy llorando por ti”, con más de tres décadas de trayectoria, ha sabido reinventarse sin perder su esencia, colaborando recientemente con productores de referencia y participando en proyectos que la mantienen en plena vigencia. Su presencia en el festival representa una celebración de la historia del dance nacional y la vanguardia electrónica.

Luna Ki

Luna Ki, es una de las voces más originales y desafiantes del panorama pop español actual. Con raíces cubanas y espíritu transgresor, su propuesta rompe fronteras entre géneros, mezclando pop alternativo, electrónica y una fuerte carga conceptual. Cuenta con un universo visual y sonoro propio, donde la autenticidad y la innovación conviven con un mensaje de libertad y autoafirmación. Está será la segunda vez que es elegida para participar en el Benidorm Fest.

María León ft. Julia Medina

María León ft. Julia Medina forman un tándem mexicano-español lleno de carisma, talento y experiencia. María León, con una amplia trayectoria en televisión y teatro musical, y Julia Medina, con un recorrido consolidado en composición para artistas reconocidos y con experiencia destacada en programas de televisión como en ‘Operación Triunfo 2018’, se unen en un proyecto que celebra la música como punto de encuentro entre emoción, complicidad y espectáculo.

MAYO

MAYO se ha posicionado como una de las revelaciones más sólidas del pop electrónico español. Desde su paso por ‘Operación Triunfo 2023’, ha construido una carrera marcada por la autenticidad y la búsqueda constante de nuevos sonidos. Su estilo combina pop, electrónica y un marcado sentido estético, con letras que exploran la libertad, el amor y las contradicciones de su generación. Con una trayectoria ascendente, giras por toda España y presencia constante en las principales emisoras y listas de éxitos, MAYO se ha consolidado como “el agua” de la primavera musical.

Mikel Herzog Jr.

Mikel Herzog Jr. es un cantante, músico y actor catalán. Hijo del también músico Mikel Herzog, quien representó a España en el Festival de Eurovisión de 1998 con la canción ‘¿Qué voy a hacer sin ti?’, ha crecido en un entorno artístico que ha marcado su sensibilidad y su compromiso con la autenticidad. A lo largo de su trayectoria, ha explorado distintos géneros, desde la canción de autor hasta el pop escénico, consolidándose como un artista versátil gracias a su paso por programas de televisión y su experiencia en teatro musical.

Miranda!&bailamamá

Miranda!&bailamamá unen fuerzas en una propuesta que celebra la música como espacio de libertad y alegría. El dúo argentino Miranda!, formado por Ale Sergi y Juliana Gattas, es un referente del pop latino desde hace más de dos décadas, con un estilo colorido, provocador y lleno de hits que han marcado a varias generaciones. Por su parte, bailamamá, el proyecto personal de Óscar Ferrer (Varry Brava), aporta una mirada fresca y experimental donde el pop se mezcla con la electrónica y la emoción. Juntos, representan el espíritu festivo, diverso y vibrante del pop moderno.

Rosalinda Galán

Rosalinda Galán reivindica el folclore español con una mirada actual de la copla, transformando cada interpretación en un viaje emocional. Su propuesta combina tradición y modernidad, fuerza escénica y sensibilidad poética, recuperando la esencia de las grandes voces del género desde una perspectiva renovada y feminista. Rosalinda hace de cada actuación una experiencia intensa, llena de verdad y pasión, donde la copla se reinventa sin perder su alma.

The Quinquis

The Quinquis es el proyecto de Marcos Miranda, Maxi y Reys, productores que rescatan el sonido quinqui de los años 70 y lo reinventan con electrónica, funk y beats del siglo XXI. Su propuesta fusiona pasado y presente, invitando a artistas de la escena urbana y del flamenco contemporáneo para crear un universo sonoro único. Con una estética cuidada y una identidad muy marcada, The Quinquis aportan una visión propia de la música de raíz, reivindicando la cultura de barrio desde la pista de baile.

Tony Grox y LUCYCALYS

Tony Grox y LUCYCALYS forman un dúo que fusiona flamenco, electrónica y pop contemporáneo en una propuesta fresca y vibrante. Tony Grox, productor y DJ, combina sus raíces flamencas con sonidos electrónicos de vanguardia, creando proyectos audiovisuales que llevan la tradición a formatos contemporáneos y escénicos de gran impacto. LUCYCALYS, cantante y compositora, aporta sensibilidad y fuerza interpretativa con letras emotivas y presencia escénica impecable. Los artistas andaluces generan un universo sonoro donde tradición, innovación y emoción se encuentran en la pista de baile.