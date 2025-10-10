Vinícius pide perdón a su pareja por haberle sido infiel: "Fui descuidado y la decepcioné"

Es la primera vez que un futbolista de la fama mundial como Vinícius hace algo así. Es lo que asegura el periodista del corazón Javi Hoyos en uno de sus últimos vídeos en Instagram, donde cuenta la historia detrás del comunicado oficial que ha publicado el delantero brasileño para pedir perdón a su novia tras serle infiel.

Virginia Fonseca es una presentadora de televisión, emprendedora e 'influencer' de Brasil y también pareja de Vinícius. De hecho, hace unos días lucía orgullosa la camiseta del delantero brasileño en el partido que enfrentó al club blanco contra el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. También publicó en su perfil de Instagram, donde acumula más de 53 millones de seguidores, una foto en la sauna de Vinícius con otras tres amigas.

Lo que se extrae del comunicado del delantero del Real Madrid es que, aunque no eran una pareja consolidada, la decepcionó, ahora le ha pedido perdón y van a reiniciar su relación. "Bravo por haber reconocido sus fallos y decir públicamente que la quiere y que quiere empezar algo nuevo con ella sin decepcionarla", ha reaccionado Javi Hoyos.

Comunicado de Vinícius

Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Hace poco viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quien quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir.

Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien por quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble.

Aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera.

No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entiendo que una verdadera relación solo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia.

La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto.

Incendio en casa

Semana intensa para el futbolista brasileño, que el 9 de octubre sufrió un incendio en su casa de la lujosa urbanización de La Moraleja en Madrid tras un posible fallo eléctrico. Dos dotaciones de bomberos tuvieron que acudir con presteza para apagar las llamas.

Según informa Telemadrid, el punto clave habría sido la sauna, que se habría incendiado por un fallo eléctrico. Todo sucedió en el sótano de la casa, aunque el humo afectó a toda la planta interior y a la superior. El aviso del incendio provino de un vecino, que llamó al 112 en torno a las 11 de la mañana.