‘Supervivientes All Stars’ se dispara al 18,2% y marca su máximo de temporada frente al ascenso de ‘Futuro imperfecto’

‘Supervivientes All Stars’ continúa intratable en la noche de los jueves. El reality de Telecinco no solo conserva su liderazgo, sino que lo refuerza al alcanzar su máximo de temporada con un gran 18,2% de cuota de pantalla, lo que supone una subida de 1,4 puntos respecto a la semana anterior. La nueva gala del concurso aventurero amplía su ventaja frente a sus competidores y consolida la buena racha del formato en Mediaset.

Pese al dominio del reality, ‘Futuro imperfecto’ no se queda atrás. El programa conducido por Andreu Buenafuente crece 0,8 puntos y se sitúa en un 14%. En cambio, Antena 3 no logra remontar y cae con ‘La encrucijada’ hasta un 8,3%. Por su parte, Cuatro mantiene la estabilidad gracias a ‘Horizonte’, que asciende a un 8,8%, mientras que laSexta desciende hasta un 3,3% con ‘El taquillazo’.

En el access prime time, ‘El hormiguero’ lidera cómodamente con un 15,7% pese a perder 1,3 puntos en una semana. Le sigue ‘La revuelta’, que anota un buen 13,8%, consolidando su posición frente a Pablo Motos. Justo antes del prime time, el ‘Express’ de ‘Supervivientes All Stars’ también mejora y sube 0,6 puntos hasta un 9,8%.

En la tarde, ‘Directo al grano’ crece 1,2 puntos hasta un 11,4%, mientras ‘Sueños de libertad’ se mantiene como líder con un 14,2% de share. En la mañana, ‘La hora de La 1’ continúa arrasando con un 20,5% de cuota de pantalla, seguida de ‘La ruleta de la suerte’ (21%).

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.624.000 (13,8%)

Futuro imperfecto: 1.079.000 (14%)

Antena 3

El hormiguero: 1.859.000 (15,7%)

La encrucijada: 636.000 (8,3%)

Telecinco

Supervivientes All Stars express: 1.150.000 (9,8%)

Supervivientes All Stars: 1.121.000 (18,2%)

laSexta

laSexta clave: 516.000 (4,8%)

El intermedio: 820.000 (6,9%)

El taquillazo “La mercenaria”: 246.000 (3,3%)

Cuatro

First dates: 638.000 (5,6%)

First dates: 965.000 (8,1%)

Horizonte: 555.000 (8,8%)

La 2

Cifras y letras: 453.000 (4,1%)

Cifras y letras: 796.000 (6,8%)

El cine de La 2 “La ley de Teherán”: 213.000 (2,1%)

LATE NIGHT

La 1

Futuro imperfecto: 247.000 (6,3%)

Futuro imperfecto: 149.000 (7,6%)

Antena 3

La encrucijada: 438.000 (9,9%)

La encrucijada: 104.000 (4,2%)

laSexta

Cine “Presa del pánico”: 71.000 (2,5%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 94.000 (4,8%)

La 2

Cine “Ocean’s Thirteen”: 69.000 (1,6%)

Conciertos Radio 3: 35.000 (1,9%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 893.000 (11,4%)

Valle salvaje: 892.000 (12,8%)

La promesa: 1.056.000 (15,1%)

Malas lenguas: 969.000 (12,4%)

Aquí la Tierra: 1.318.000 (13,9%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.172.000 (14,2%)

Y ahora, Sonsoles: 701.000 (9,8%)

Pasapalabra: 1.804.000 (19,9%)

Telecinco

El tiempo justo: 640.000 (8,4%)

El diario de Jorge: 661.000 (9,3%)

Agárrate al sillón: 698.000 (7,4%)

laSexta

Zapeando: 411.000 (5,1%)

Más vale tarde: 398.000 (5,6%)

Cuatro

Todo es mentira: 518.000 (6,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 312.000 (4,4%)

La 2

Saber y ganar: 527.000 (6%)

Grandes documentales: 256.000 (3,3%)

Malas lenguas: 464.000 (6,7%)

Espacios increíbles: 200.000 (2,6%)

Grandes diseños: 210.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 378.000 (20,5%)

Mañaneros 360: 514.000 (16,3%)

Mañaneros 360: 980.000 (12,6%)

Antena 3

Espejo público: 303.000 (12%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 789.000 (16,2%)

La ruleta de la suerte: 1.472.000 (21%)

Telecinco

La mirada crítica: 163.000 (9,9%)

El programa de AR: 259.000 (10,2%)

Vamos a ver: 559.000 (8,8%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 168.000 (12,4%)

Aruser@s: 255.000 (12,4%)

Al rojo vivo: 303.000 (8,3%)

Cuatro

¡Toma salami!: 1.000 (0,1%)

Alerta cobra: 8.000 (0,5%)

Alerta cobra: 27.000 (1,6%)

Alerta cobra: 51.000 (2,4%)

En boca de todos: 194.000 (6,1%)

La 2

Descubrir: 14.000 (1,9%)

Zoom tendencias: 14.000 (1,1%)

Serengueti 2: 19.000 (1,1%)

Saber vivir: 24.000 (1,4%)

Aquí hay trabajo: 26.000 (1,3%)

La aventura del saber: 13.000 (0,6%)

Expedición culinaria: Cocinar con fuego: 16.000 (0,7%)

Culturas 2: 16.000 (0,6%)

El western de La 2 “Winchester, uno entre mil”: 96.000 (2,8%)

La pirámide: 69.000 (1,1%)

Saber y ganar: 164.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.981.000 (22%)

Telediario 1: 1.353.000 (15,1%)

Informativos Telecinco 15h: 805.000 (9%)

laSexta Noticias 14h: 636.000 (8,1%)

Noticias Cuatro 1: 412.000 (6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.051.000 (18,6%)

Telediario 2: 1.678.000 (15,2%)

Informativos Telecinco 21h: 896.000 (8%)

laSexta Noticias 20h: 659.000 (7,6%)

Noticias Cuatro 2: 453.000 (5,3%)

Matinal

Telediario matinal: 126.000 (16,7%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 165.000 (14,5%)

El Matinal (Telecinco): 98.000 (8%)

RANKING

Diario: Antena 3 (13,7%), La 1 (13,6%), Telecinco (9,8%), Cuatro (6%), laSexta (5,9%), La 2 (3,3%).

Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,2%), Telecinco (9,5%), laSexta (5,9%), Cuatro (5,8%), La 2 (3,1%).