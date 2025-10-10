¿Shakira con Piqué en un vídeo de Ilia Topuria?: la confusión que revolucionó Instagram

"¿Qué hace Shakira con Piqué en un vídeo de Ilia Topuria?", cuestiona el periodista del corazón Javi Hoyos en uno de sus últimos vídeos de Instagram. Es la pregunta que le han hecho cientos de seguidores en las últimas horas a causa de una publicación realizada por el luchador hispano-georgiano en esta red social.

"De primeras, cuando me lo envió la primera persona, dije: es una broma", afirma el experto en "salseos". El motivo de la confusión está en una mujer que aparece de espaldas, detrás de Piqué y Topuria, que disfrutan de una distendida partida a la videoconsola. La mujer tiene el pelo largo, ondulado y de color dorado, lo que ha arqueado las cejas de los usuarios de Instagram.

Pero todo ha quedado en el campo de la anécdota, porque en el vídeo de Ilia Topuria, más adelante, se puede ver a la mujer levantarse de la silla y mostrar su rostro, revelando que no se trata de la cantante colombiana y expareja del exfutbolista y empresario Gerard Piqué.

"De haber sido Shakira, evidentemente habría sido una locura", afirma Hoyos. "No sé si es un vacile o realmente os parecía que era Shakira", añade. Pero es prácticamente imposible que esta situación se pueda dar, al menos pronto, ya que la ruptura entre ambos, aparte de sonada, fue todo lo contrario a amistosa, canción con Bizarrap mediante.

"Ya quisiera... Shakira tiene un pelazo, eso es una fregona", responde la usuaria @cristinavb98 en el apartado de comentarios de la publicación de Javi Hoyos. "Gracias por la aCLARAción", comenta @kylewalker_18, haciendo un juego de palabras con la actual pareja de Piqué. "Ya quisiera Piqué", apostilla @anabel_sanz_oficial.