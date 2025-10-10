La "espectacular" imagen de TVE tomada en Zamora: un tornado de cenizas en Porto

Los incendios forestales volvieron a ser uno de los protagonistas non gratos del último verano en Zamora. El pasado 14 de agosto un rayo inició el incendio en Porto de Sanabria que en los días posteriores acabó diezmando el entorno protegido del Parque Natural del Lago de Sanabria. Aún se desconoce la superficie total calcinada por el fuego ya que continúan las labores de perimetración, pero las cenizas son buena prueba del desastre.

Una catástrofe medioambiental que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) trata de controlar para que las consecuencias no vayan a más con la instalación de biorrollos para evitar que los sedimentos y las cenizas de las laderas quemadas lleguen a las aguas de la Laguna de Peces y del Lago de Sanabria.

Sin embargo, los fenómenos meteorológicos adversos han vuelto a hacer de las suyas como muestran unas imágenes grabadas en Porto de Sanabria que han sido emitidas incluso por Televisión Española. El programa 'Aquí la tierra' de La 1 emitió este jueves por la noche, minutos antes del comienzo del informativo nocturno, un vídeo cedido por Elisa Carracedo.

Una imagen "espectacular", en palabras de Jacob Petrus, geógrafo especializado en climatología y presentador de 'Aquí la tierra' que muestra un tornado en Porto de Sanabria. "Nos comentaba Elida que lo que había hecho este tornado era levantar las cenizas de esta zona quemada", explicaba Petrus. "Otra imagen espectacular", calificaba después de mostrar también imágenes enviadas por los espectadores de inundaciones en Torre Pacheco, en la región de Murcia, o de balsas de agua en Granada.

"Fenómenos curiosos hoy en Porto. Diablo de polvo o tolvanera que levantan la ceniza de los incendios del pasado verano", publicaba la cuenta de Porto de Sanabria en redes sociales.

