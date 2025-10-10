Esta es la conocida presentadora que pasará próximamente por el altar: "Convencidísima, absolutamente"

Hace unas horas saltaba la noticia: Susanna Griso se casa con Luis Enríquez Nistal. Una información que trascendía horas después de verles juntos celebrando el cumpleaños de la presentadora de televisión en un conocido restaurante de Madrid y de la que ella misma ha hablado ahora ante las cámaras.

La comunicadora se ha dejado ver saliendo de las instalaciones de Atresmedia y allí ha asegurado que Luis "es él", es el hombre con el que desea seguir compartiendo su vida porque "cuando un cumple años y tiene las ideas bastante claras en la vida, sabe perfectamente qué es lo que quiere en un hombre, en un compañero de vida, y Luis reúne todos esos requisitos y me hace sumamente feliz".

Susanna, muy enamorada, ha desvelado que está "convencidísima, absolutamente" del paso que va a dar el año que viene y que "pocas veces he estado convencida de tomar una decisión de este calado... yo a veces dudo en las decisiones poco importantes, si quiero comer carne o pescado, si vino blanco o vino tinto, pero en las importantes suelo ir de cabeza y no me suelo equivocar".

Aun así, Griso ha confirmado que sus familiares se han tomado la noticia "muy bien y muy felices", aunque "alguno dice, ¿pero seguro? ¿estás convencida? ¿no os precipitáis? pero bueno, por lo general muy bien". Respecto a sus hijos tampoco ha tenido problema, ya que han recibido la feliz noticia "muy bien y muy contentos".

Viaje a Argentina

El empresario le pidió matrimonio durante su viaje a Argentina este verano, pero no fue hasta ayer cuando le entregó el anillo de pedida. La pareja se dará el 'Sí, quiero' el 25 de julio de 2026 en un pueblo de la Costa Brava en el que ambos se han comprado una casa.