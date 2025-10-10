Los asesinos más icónicos de la historia del cine: ¿te atreves a ver sus películas en Halloween?
Los criminales más famosos del género de terror
Halloween está a la vuelta de la esquina. Las calabazas, las brujas, las telas de araña y toda decoración relacionada con el terror estará omnipresente durante varios días con motivo de esta celebración de origen anglosajón, que cada vez tiene más devotos en todo el mundo. Durante estos días es muy frecuente disfrutar de películas y series de terror, tanto en el cine como en casa, un género que con el paso de los años ha ido dejando alguno de los villanos más icónicos de la historia del cine.
Norman Bates (Psicosis)
Alfred Hitchcock revolucionó el cine en 1960 con esta película de terror, la primera existente sobre un asesino en serie con problemas psicológicos: Norman Bates. La película fue un absoluto éxito y hoy en día es considerada un clásico, y la escena del asesinato en la ducha es una de las más icónicas de la historia del cine.
Leatherface (La matanza de Texas)
Tobe Hooper estrenó este clásico del cine de terror en 1974. En él, cinco amigos vivirán una pesadilla en el Estados Unidos rural por culpa de una sanguinaria familia y un asesino con una máscara de cuero que mata a sus víctimas con una motosierra. La película dio pie a una saga que sigue estrenando entregas en la actualidad.
Mike Myers (La noche de Halloween)
Un niño de seis años asesina a su familia con un cuchillo de cocina. Años después, huye del psiquiátrico en el que estaba internado y siembra el pánico en la víspera de Halloween. El director John Carpenter creó uno de los clásicos del cine de terror en 1978. La última entrega se estrenó en cines en 2022.
Jason Voorhes (Viernes 13)
Los 80 fueron muy productivos para el cine de terror. En 1980 se estrenó Viernes 13, que narra la historia de un grupo de jóvenes que pasa sus vacaciones de verano en un campamento donde años atrás murió un joven murió ahogado en el lago. Las víctimas van cayendo a manos de este asesino que ha protagonizado casi 20 películas.
Freddy Krueger (Pesadilla en Elm Street)
Todos los villanos de esta lista son asesinos despiadados, pero este tiene la particularidad de que te ataca en sueños. La cara deformada, el jersey a rayas negras y rojas una la garra con cuchillas son las señas de identidad de este criminal que llegó a la gran pantalla por primera vez en 1984 de la mano del director y guionista Wes Craven.
Ghostface (Scream)
El mismo Wes Craven dirigió la primera entrega de la saga Scream. El villano de esta famosa saga de películas viste una túnica negra con capucha, una máscara blanca que imita la expresión de El grito, de Munch, y mata a sus víctimas con un cuchillo. La primera película se estrenó en 1996 y Scream VI llegó a las pantallas en 2023.
Jigsaw (Saw)
El último asesino en sumarse a la lista de los más famosos de la historia del cine es este retorcido criminal que acostumbra a someter a sus víctimas a las trampas más macabras. La saga Saw lleva retorciendo las tripas de los espectadores desde 2004, y la décima parte se estrenó en 2023.
