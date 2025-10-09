El trabajo que todo fan del fútbol desea: cobrar por animar en los estadios

Si tu corazón late al ritmo de los goles más espectaculares, los regates nunca vistos y el estadio de fútbol es tu segundo hogar, este trabajo está hecho para ti. InfoJobs presenta un nuevo e irresistible Cool Job junto a Bstadium, compañía especializada en experiencias deportivas únicas: Tester de experiencias de fútbol.

La persona afortunada, apuntan desde la plataforma de empleo, podrá vivir una experiencia futbolera inolvidable: visitará estadios emblemáticos en España y el extranjero de la mano de los clubes más destacados, y animará, celebrará y compartirá cada momento con pasión por el fútbol. Y por todo ello cobrará 1.000 euros netos por 3 días de trabajo disfrutando al máximo. Además, esta experiencia la podrá vivir junto al acompañante de su elección para disfrutar juntos de lo mejor del deporte rey, con todos los gastos pagados.

La oferta de trabajo incluye el viaje de ida y vuelta, alojamiento, traslados, dietas, acceso para ver un partidazo y vivir una experiencia en día de partido, y una sorpresa tecnológica exclusiva diseñada para disfrutar del fútbol como nunca, desde dentro. Todo ello para que el seleccionado/a tenga la oportunidad de convertirse en el primer probador/a oficial de experiencias futbolísticas del país.

Vivir desde dentro el fútbol profesional

“Con este nuevo Cool Job queremos que los fans del fútbol vivan el trabajo de sus sueños. Ser Tester de experiencias deportivas significa sentir la emoción desde dentro y vivir el fútbol como nunca antes. Este trabajo no solo conecta con la pasión por el deporte, sino que transforma una afición en una aventura profesional única. Porque cuando el fútbol se convierte en experiencia, el trabajo deja de parecer trabajo”, explica Nilton Navarro, Brand Manager de InfoJobs.

Por su parte, Joaquín Martínez, CEO de Bstadium, añade que “gracias a esta colaboración con InfoJobs, ofrecemos a los fans la posibilidad de vivir desde dentro el fútbol profesional, sentirse estrellas del deporte rey y recorrer rincones exclusivos de los estadios. El candidato seleccionado —junto a un acompañante— podrá disfrutar de experiencias originales que combinan tecnología, emoción y contenidos exclusivos para sentir el fútbol como nunca antes.”