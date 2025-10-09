Uno de los principales políticos del país se abre a visitar 'La Revuelta': "Día y hora"

Pese a que 'La Revuelta', incluso anteriormente 'La Resistencia', ha sido siempre un programa con marcado carácter social y político, no es habitual ver a parlamentarios pasar por su sofá. De hecho, desde que el programa paso a emitirse en La 1, no ha habido ningún episodio con un político como invitado, aunque hayan sido protagonistas de algunos chistes por parte de David Broncano o sus colaboradores. Sin embargo, esta puerta imaginaria podría abrirse en las próximas semanas, después de un intercambio de palabras entre el programa y uno de los políticos con más renombre del panorama nacional.

Durante la emisión de 'La Revuelta' de este miércoles, Valeria Ros se encargó de repasar noticias de las últimas semanas, entre las que destacó una que la implicaba a ella como colaboradora y al propio programa. En la misma, se podría leer que el espacio conducido por David Broncano llegaría con novedades para su nueva temporada, siendo la única mencionada en el titular la ausencia de la propia Valeria Ros en este formato. "Un access de lunes a jueves... Y lo único que cambia es que me voy yo para ganar audiencia. ¡Un bajón!", comentaba la colaboradora a medio camino entre el humor y el asombro.

Sin embargo, David Broncano no tardó en percatarse de algunas noticias relacionadas que se incluían en la mencionada pieza, destacando la de posibles invitados al programa. "Fíjate... ¡Rosalía, Rufián y los ex de OT!", leía con asombro el presentador andaluz, que no dudaba en marcarse como "objetivo hasta final de trimestre que vengan Rosalía, Rufián y algún ex de OT". El parlamentario catalán no tardó en entrar al juego con un escueto tuit minutos después de que se colgara el 'clip' de este momento en redes sociales. "Día y hora", apuntaba el líder de ERC en el Congreso, dejando la puerta abierta a una futura visita al programa.

Duelo de audiencias

Un día más, fueron muchos los que miraron con el rabillo del ojo el duelo de audiencias entre Antena 3 y La 1, que se decantó del lado de 'El Hormiguero' después de dos días de triunfos para 'La Revuelta'. La ventaja del programa de Pablo Motos fue de más de un punto (15,7% frente a 14,2%), pese a que el espacio de David Broncano superó de nuevo la cifra de 1,7 millones de espectadores. De esta forma, el programa de Antena 3 recupera el liderazgo después de sufrir el martes su primera derrota global del curso, pese a haber tenido alguna previa en la franja de estricta coincidencia. En su conjunto, se trata del decimoctavo día en el que el programa de Atresmedia supera a su competidor.