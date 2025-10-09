"Voy a echarte mucho de menos, mi pequeño gran amor. Hoy el cielo tendrá una estrella más brillando en él. Tú, mi Arab, nos dejas con el corazón roto. "Sé feliz allá donde vayas". Con este emotivo mensaje, María José Campanario se despedía de Arab, su gato, que fallecía el pasado miércoles 8.

Una triste adiós que la odontóloga compartía a través de sus stories de Instagram. Una bonita publicación que quiso hacer pública a través de su perfil en esta red social.

María José Campanario comunica la dura pérdida de su "gran amor" y se despide de las redes sociales: "Voy a echarte mucho de menos" / Instagram

Más de 20 años de amor

Jesulín de Ubrique y María José Campanario han celebrado su 23 aniversario de boda con una muestra de unión y felicidad en redes sociales. La odontóloga ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una fotografía inédita en blanco y negro junto a su marido, ambos sonrientes y en actitud muy cómplice. La imagen, publicada en sus stories de Instagram, iba acompañada de una cariñosa dedicatoria: "23 vueltas al sol juntos. Feliz aniversario, amor". Un gesto sencillo pero muy significativo que evidencia la solidez de la pareja tras más de dos décadas de relación.

Las redes sociales se han llenado de felicitaciones y mensajes de admiración por la estabilidad del matrimonio, que en los últimos años ha optado por mostrarse más cercano y transparente con sus seguidores.

La historia de amor entre el torero y la odontóloga comenzó hace más de veinte años, cuando decidieron casarse el 27 de julio de 2002 en una emotiva ceremonia celebrada en Sanlúcar la Mayor. Desde entonces, han consolidado una familia numerosa y superado todo tipo de rumores y adversidades, siempre arropándose mutuamente en los momentos más delicados.

Con esta imagen y sus palabras, María José Campanario no solo celebra un aniversario, sino también una etapa de equilibrio y plenitud personal, así como el inicio de nuevos proyectos profesionales. Su publicación confirma que atraviesan uno de sus mejores momentos, siempre apoyándose en lo más importante: la familia y el amor que los une.