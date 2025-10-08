Primeras imágenes de Dumbledore en la nueva serie de Harry Potter: así luce John Lithgow como el mítico mago

Harry Potter es una de las sagas literarias más queridas de los últimos tiempos. Ha reunido a millones de lectores en todo el mundo, rango que amplió gracias a las adaptaciones cinematográficas: ocho películas para reflejar en la gran pantalla las siete novelas escritas por la británica J.K. Rowling. La última cinta se estrenó en el año 2011, pero pronto volveremos a ver a los personajes de la saga mágica en movimiento.

El año pasado se anunció la producción de una serie de televisión sobre los libros de Harry Potter que se estrenará en la plataforma de vídeo bajo demanda HBO Max. El primer secreto, qué actores interpretarían al trío protagonista, fue revelado en mayo de este año: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout harán de Harry, Hermione y Ron, respectivamente.

Sucesivamente, se anunció que John Lithgow interpretaría a Albus Dumbledore, Janet McTeer a Minerva McGonagall, Paapa Essiedu a Severus Snape, Nick Frost a Hagrid, Luke Thallon a Quirrell, Paul Whitehouse a Argus Filch, Johhny Flynn a Lucius Malfoy o Lox Pratt a su hijo, Draco.

Poco a poco se han ido desvelando imágenes de los actores vestidos con las ropas de sus personajes, caracterizaciones medidas al dedillo que se acercan mucho al imaginario de la escritora y el que los millones de lectores de Harry Potter crearon en sus cabezas cuando leyeron los libros.

El último personaje en ser mostrado ha sido Albus Dumbledore. Hoy se han publicado imágenes de John Lithgow vestido del mítico mago, con largo pelo y barba blanca y gafas de media luna caminando por una playa. Sin duda, una recreación muy próxima a la descripción del libro y más cercana al aspecto de Dumbledore en las dos primeras películas de la saga que en el resto. ¿Qué te parece?