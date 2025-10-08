Ilia Topuria y su novia Georgina, en crisis: borradas fotos de Instagram y confirmada la ruptura

"Ilia Topuria y su novia Georgina han roto", es lo que asegura el periodista del corazón Javi Hoyos en uno de sus últimos vídeos en Instagram (@javihoyosmartinez). Según parece, se lo ha confirmado una persona muy cercana a la pareja. Sin embargo, no le ha podido asegurar que se trate de una ruptura definitiva porque "tienen muchas cosas en común y están luchando por todo ello", cuenta el experto en corazón.

El 'influencer' ha explicado que el propio luchador ya decía hace días que estaba atravesando por momentos "duros". A través de sus publicaciones estaba dejando caer que algo estaba pasando en su vida. "Da igual el momento que estés pasando. Que nada te haga perder el foco. Siempre enfocados. Siempre fuertes", escribía en una publicación reciente en Instagram el hispano-georgiano.

Investigando en Instagram, Javi Hoyos destacó que ambos se habían dejado de seguir e incluso se habían bloqueado, puesto que habían desaparecido las etiquetas de ambos en las fotografías en las que aparecían juntos. Pero poco después volvieron a seguirse en Instagram y continúan así a día de hoy. Sin embargo, Georgina ha borrado las fotos con Topuria. Javi Hoyos ha hecho un repaso a su muro de Instagram y echa en falta publicaciones que antaño sí estaban.

"Si ahora Georgina ha quitado estas fotografías, que sabe que estamos pendientes de su perfil, es porque quiere evidenciar algo", concluye el periodista del corazón. A él lo que le confirma su entorno más cercano es que han roto su relación, que lo saben las personas más cercanas a ellos y que están "luchando por salir adelante".

Ilia Topuria y Georgina se conocieron en 2021 en una noche en Miami y ahí surgió "una historia de amor preciosa", como la califica Hoyos. De la relación nació una hija y ahora han roto, resume en este vídeo de Instagram. "Mucho ánimo a los dos, de verdad", concluye.