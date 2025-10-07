Primer vídeo de Kiko Jiménez tras el trasplante capilar: así lo cuida Sofía Suescun

Hace unos días, Kiko Jiménez se abrió ante sus seguidores para explicar los motivos por los que se iba a someter a un trasplante capilar. "Aparentemente tenía buena mata de pelo, o al menos eso parecía", comenzaba diciendo, para acto seguido revelar que el estrés ha sido uno de los principales causantes de su caída de pelo. Varios años arrastrando problemas personales, participar en 'Supervivientes' ("con lo que eso conlleva") y el paso del tiempo han llevado al novio de Sofía Suescun a renovar su cabellera.

Como él mismo ha reconocido, "empezaba a tener complejo". A pesar de llevar el pelo rizado y largo, no se apreciaba, "pero tenía claros importantes y tenía que hacer algo para remediarlo". Por este motivo, la semana pasada se sometió a una operación quirúrgica de trasplante capilar. Y su experiencia no pudo ser mejor, pudiendo usar el móvil o ver la televisión durante la intervención.

Ya que necesita reposo para que el trasplante capilar surta efecto y se pasen cuanto antes las consecuencias de la operación, Sofía Suescun ha asumido sus tareas en casa y ahora es ella quien se encarga de la cocina. Y el listón está alto, porque el 'influencer' gallego es un experto entre los fogones y enamora a su novia con cada elaboración, que suele combinar exquisitez con ingredientes saludables.

'Story' subida por Kiko Jiménez. / INSTAGRAM / @kikojimenez

La primera imagen de Kiko Jiménez tras la operación la subió Sofía Suescun a Instagram stories cuando fue a recogerlo de la clínica, todavía con la cabeza inflamada. Ahora, varios días después, el propio Kiko ha subido a su perfil una historia en la que Sofía, con un guante de látex, le lava la cabeza, uno de los cuidados imprescindibles para cuidar los nuevos pelos trasplantados.

"Soy PAS"

Por su parte, Sofía Suescun está llevando muy bien su nuevo rol en la pareja, ahora que todavía no tiene la agenda llena de compromisos televisivos. Aunque recientemente no ha podido evitar responder a la aparición de su madre y hermano, Maite Galdeano y Cristian Suescun, en '¡De viernes!' para certificar su reconciliación. Sofía respondió con un 'reel' muy revelador en el que además confesó ser una persona altamente sensible (PAS), que la lleva a sentirse agobiada cuando acude a lugares masificados.