Gala 3
'OT 2025' decidió a su segundo expulsado en su "mejor gala hasta el momento"
Juanjo Bona fue el invitado del programa para presentar su single 'Últimamente'
Kevin Rodríguez
Anoche, la gala 3 de 'OT 2025' decidió a su nuevo expulsado, que resultó ser Salma de Diego tras obtener únicamente el apoyo del 42 % de los votos, frente al 58 % que respaldó a Max, quien continúa en el concurso.
La velada arrancó con la actuación invitada de Juanjo Bona, exconcursante de OT 2023, quien interpretó su tema “Últimamente” fuera de competición. El grupo conjunto dio paso a las actuaciones individuales, donde todos los participantes se jugaron su permanencia frente al jurado y al público.
Tras cerrarse votaciones, se anunció la expulsión: Salma fue la segunda eliminada de la edición. A continuación, Miriam Rodríguez irrumpió en escena para revelar al favorito de la semana. Entre los más votados —Lucía, Crespo y Téyou—, Lucía fue salvada con el 33 % de los apoyos.
Por último, jurado dio luz verde a Olivia, Crespo, Cristina, Claudia, Guille, Téyou, Judit, Guillo y María Cruz para cruzar la pasarela sin riesgo de nominación, gracias a sus actuaciones destacadas. Quedaron en duda Tinho, Laura, Carlos y Max. El primero fue salvado por los profesores, mientras que los compañeros se decantaron mayoritariamente por Max.
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año
- La gran reforma del Puente de Hierro de Zamora: cuándo empieza y cómo se va a poder cruzar al barrio de Pinilla
- El Ayuntamiento renuncia a completar la renaturalización de la muralla de Zamora con fondos europeos
- Absuelto de apropiación indebida un marido de la comarca de Benavente por transferir fondos del matrimonio
- Ganaderos afectados por los incendios de Sanabria tendrán que devolver los bebederos para animales
- La aseguradora del coche que cayó a la vía del Alvia en La Hiniesta no quiere pagar a los maquinistas: ¿Por qué?
- Polémica por los vallados de pastos comunales en Zamora: ¿Barreras sin autorización en el medio rural?