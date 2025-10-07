Nuevos datos sobre la muerte de Mario Biondo, esto es lo que dice la policía científica sobre el fallecimiento del cámara: "Incompatible con las marcas del cuello"

12 años después del trágico fallecimiento de Mario Biondo en la madrugada del 30 de mayo en el domicilio que compartía en el madrileño barrio de Lavapiés con su mujer, Raquel Sánchez Silva, la Justicia española se ha pronunciado sobre las causas de la muerte del cámara italiano, y por primera vez reconoce que hay "indicios" de que su muerte "no fue suicida", como ha sostenido la familia del fallecido desde el primer momento, en una lucha sin descanso para demostrar que el joven fue asesinado.

Después de que el Tribunal de Palermo concluyese en agosto de 2022 que el fallecimiento podría deberse a un homicidio -descartando el suicidio accidental por la práctica sexual de asfixia erótica mientras la presentadora se encontraba visitando a su familia en Extremadura, causa que sostuvo desde el principio el forense encargado de la autopsia- ahora la Audiencia de Madrid podría dar un importante giro al caso.

La Justicia madrileña ha emitido una resolución judicial este jueves 6 de octubre en la que reconoce que hay "indicios" de que la muerte de Mario Biondo "no fue suicida", aunque se desestima el recurso de apelación interpuesto por su familia por tratarse de "cosa juzgada", apuntando que aunque pudo haber errores en la instrucción de la investigación, no se reabrirá el caso.

Dejando claro que no piensan rendirse, los padres del cámara, Pipo y Santina, han anunciado que esta semana viajarán a España para ofrecer una rueda de prensa para confirmar lo que ya han adelantado sus abogados, el despacho Vosseler Abogados, que recurrirán la resolución ante el Tribunal Constitucional para que se reabra el caso, considerando que el auto de la Audiencia de Madrid les reafirma en que "la muerte de Mario fue homicida y probablemente con premeditación, y por ello asesinato".

Principales hipótesis

Tras los últimos acontecimientos que están aflorando en el 'Caso Biondo' después de que la Audiencia de Madrid reconociera que existen indicios de que la muerte del marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva pudo no ser un suicidio, 'El tiempo justo' ha accedido en exclusiva al último informe pericial.

Un documento que pone en duda determinadas conclusiones policiales de cuando Mario Biondo fue encontrado en su domicilio. Una de esas conclusiones policiales es un "pañuelo sedoso" con el que el cámara aparece en su domicilio ahorcado, además de una marca en el cuello. Como ha contado Alfonso Egea, periodista en 'El tiempo justo', ese "tipo de tejido es incompatible con las marcas que hay en el cuello, más cercanas a lo que sería una cuerda trenzada, tal vez un enchufe".