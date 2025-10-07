Lara Álvarez abre su corazón en Instagram con un inesperado mensaje y unas imágenes que lo dicen todo: "Amor asturiano"

Lara Álvarez ha aprovechado el parón profesional para pasar unos días en Gijón, su ciudad natal. Entre los planes que está disfrutando la presentadora no han faltado los paseos por la playa de San Lorenzo en compañía de sus perros Lúa y Choco.

Pero la periodista no solo se ha dejado caer por la costa, también ha hecho alguna ruta y se ha dejado ver en una pomarada. Unos días de desconexión que ha compartido a través de su perfil de Instagram con un carrusel que recoge algunas de las escapadas que ha celebrado estos días. "Amor asturiano", era el mensaje que acompañaba a la lista de fotos que subía la influencer.

"Las relaciones vienen y van"

A pesar de que no le gusta la etiqueta de "soltera de oro", es innegable que Lara Álvarez es una de las mujeres sin pareja más envidiadas y admiradas de nuestro país.

Tras protagonizar mediáticas historias de amor con diferentes rostros conocidos como Sergio Ramos, Dani Martínez, Fernando Alonso, Andrés Velencoso, o Ángel Martín, la presentadora recuperaba la ilusión al lado de un antiguo amor, el piloto de aviación Perico Durán, con el que comenzaba una sólida relación en otoño de 2024, diez años después de conocerse y vivir un breve, pero intenso noviazgo que dejó huella en ambos.

Y aunque parecían la pareja perfecta, y durante los meses que estuvieron juntos no dejaron de presumir de su felicidad a través de redes sociales, en mayo salía a la luz que habían decidido poner punto y final a su noviazgo: "Las relaciones van y vienen y el único fracaso es quedarte donde no eres feliz y donde no haces feliz. Un acto de amor enorme es dejar ir" confesaba la asturiana ante los micrófonos de Europa Press entonces.