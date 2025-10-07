La influencer, Carla Flila, se quita las carillas después de 6 años: "Está siendo un proceso largo y doloroso"

Las carillas dentales son una práctica poco conocida en odontología pero cada día más utilizadas.

Cuando hablamos de estética dental no solo nos referimos a corregir la posición de los dientes o blanquearlos, sino que hay procedimientos que pueden solucionar desperfectos dentales como:

Pequeñas fracturas

Desgastes del esmalte

Corrección de diastemas (huecos entre dos dientes).

Este tipo de correcciones se suelen realizar mediante la colocación de carillas dentales, unas láminas finas que se utilizan para cubrir la parte frontal de los dientes anteriores, los más visibles en la boca.

El jefe del servicio de Cirugía Maxilofacial y Odontología de Olympia Quirónsalud, el doctor Manuel Chamorro Pons, explica que: "Estas láminas se adhieren a la superficie de los dientes, unificando el color y la forma”, consiguiendo así un aspecto mucho más atractivo de la sonrisa.

Una de sus principales ventajas de la colocación de las carillas es que es una técnica sencilla que no requiere una gran preparación de los dientes.

Y, como explica el doctor: “En unas ocasiones, el diente ni siquiera se modifica previamente. En otras, solo es necesario un mínimo desgaste de su superficie para recibir adecuadamente la carilla”.

Qué ocurre si el profesional no es el adecuado

Sin embargo, a pesar de que parece un procedimiento sencillo, si no se acude a un verdadero profesional puede llegar a causar grandes problemas de salud. Este ha sido el caso de la Influencer y tiktoker Carla Flila, quien ha compartido a través de su cuenta de TikTok un vídeo mostrando la situación actual de su dentadura: "Consejo: antes de ponerte carillas, piensa bien si de verdad las necesitas. Si no es así, evita hacerlo", escribe la catalana sobre el video.

Además, junto al vídeo, ha querido recalcar, mediante el pie de foto, la situación por la que está pasando, y así prevenir a aquellos que puedan cometer su mismo error: "Sacármelas después de seis años está siendo un proceso largo y doloroso. Por eso, si piensas en ponerte carillas, hazlo solo en un sitio de confianza. Yo ahora estoy intentando recuperar mi salud mental", sentencia.