Duki revela sus intimidades en 'El Hormiguero': "Es parte de mi identidad"

Durante las últimas décadas, la apariencia de los artistas ha cambiado mucho. Hace apenas medio siglo, era inimaginable ver a un cantante con otro 'outfit' que no fuera un traje elegante o un vestido de los mejores diseñadores. Con el paso del tiempo, estos estereotipos de formalidad se han ido quedando atrás, dando paso a una nueva idiosincrasia en este sector que siempre se mantiene en la cresta de la ola. Este tema fue precisamente uno de los protagonistas de la visita de este lunes a 'El Hormiguero' por parte del cantante argentino Duki, uno de los máximos exponentes de la nueva generación de artistas en Sudamérica.

Uno de los rasgos más característicos de este cantante, autor de 'She Don't Give a Fo' o 'Ya me fui' son sus incontables tatuajes en la cara, un tema que estuvo este lunes en el centro de la diana de las preguntas de Pablo Motos. El argentino rememoró el regreso a casa de sus padres después de llenar su cara de tinta, aunque reconoce que "fue todavía peor" que se enteraran por las revistas y las redes sociales. "Es parte de mi identidad", fue la sincera respuesta que le dio Duki a su madre en ese momento, pues es así "como me gusta mostrarme", según relató en su visita al plató de 'El Hormiguero'.

Más allá de la posible imagen de pandillero que podría tener en su país por estos tatuajes, todo tiene una explicación mucho más tierna. "De chico, siempre me gustó el mundo del anime y de tener superpoderes... Y para mí esto no es más que el traje del superhéroe", explicaba el cantante argentino con nostalgia de su infancia, aunque reconocía que "hay gente a la que no le gusta o no le parece guay". Fue, además, una decisión meditada y que siempre estuvo supeditada a su éxito como cantante, pues explica que "cuando sentí que lo había logrado y que podría vivir de esto pensé que llegó el momento" de visitar a su tatuador de confianza.

Duelo de audiencias

Un día más, fueron muchos los que miraron con el rabillo del ojo el duelo de audiencias entre Antena 3 y La 1, que esta vez se decantó del lado de 'La Revuelta', al menos en la franja de estricta coincidencia. La ventaja del programa de David Broncano en ese periodo fue de apenas el 0,1%, mientras que en el 'share' del programa completo la balanza se decantó nuevamente para el espacio de Atresmedia (14% ante 13,8%). De esta manera, el programa de TVE consiguió su segundo triunfo parcial del curso tras el conseguido el 11 de septiembre, aunque todavía no ha conseguido superar a su competidor en la totalidad de su emisión, lo que otorga a Pablo Motos un invicto en la presente temporada.