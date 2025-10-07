Tu bebé podría estar en peligro: esta es la importante razón por la que hay que lavar la ropa de recién nacido antes de estrenarla

¿Hay que lavar la ropa de bebé antes de estrenarla? Esta es una pregunta frecuente que se hacen los padres y que genera a menudo debate en las familias. Seguramente, tu madre te habrá dicho que eso de lavar las prendas antes de usarlas en su época no se hacía y "nunca pasó nada". Pero los tiempos cambian y los dermatólogos piden ahora darles un lavado previo. Estos son los riesgos a los que se enfrenta tu pequeño si no lo haces.

El síndrome del bebé zarandeado afecta a unos 100 recién nacidos españoles / Freepik

¿Por qué es importante lavar la ropa de bebé antes de usarla?

Una de las razones más destacadas para lavar la ropa de bebé antes de su primer uso es la posible presencia de residuos químicos y sustancias no deseadas. Durante el proceso de fabricación textil, las prendas suelen ser tratadas con diversos agentes, como colorantes, suavizantes y retardantes de fuego, que pueden no haber sido eliminados completamente al finalizar la producción. Estos químicos pueden generar alergias o irritaciones cutáneas en los recién nacidos, cuya piel es considerablemente más sensible que la de los adultos.

Riesgos de alérgenos y bacterias

Además de los productos químicos, la ropa nueva puede haber sido expuesta a una variedad de alérgenos durante su almacenamiento y transporte. Polvo, esporas de moho y bacterias son solo algunas de las partículas que pueden acumularse en la tela. Estas podrían producir reacciones adversas en el bebé, como rash cutáneo o problemas respiratorios. Por esta razón, es fundamental realizar un lavado previo que ayude a minimizar estos riesgos.

Bacelona 29/01/25 Sociedad. Fotos de recurso de una aula de bebés, escuela infantil. Para ilustrar la crisis de las guarderías con el descenso de la natalidad. AUTOR: MANU MITRU. Escola Bressol Llar d' infants / MANU MITRU / EPC

Recomendaciones para el lavado de ropa de bebé

Para asegurar el bienestar del bebé, se recomienda utilizar detergentes especiales para prendas delicadas, que sean hipoalergénicos y libres de fragancias y tintes. Asimismo, la temperatura del agua es un factor crucial: un ciclo de agua tibia suele ser suficiente para eliminar impurezas sin dañar los tejidos. El uso de un segundo ciclo de enjuague puede ser beneficioso para asegurarse de que no queden residuos de detergente en las prendas.

Consideraciones adicionales

En conclusión, el hábito de lavar la ropa de bebé antes de estrenarla es altamente recomendable para prevenir posibles alergias y asegurar el confort del pequeño. Esta práctica debe ser una parte integral de los preparativos antes de la llegada del bebé, garantizando que las prendas estén en condiciones óptimas para su uso inmediato y continuado.