¿Qué ha pasado con una de las camareras más famosas de First Dates?: "Hoy se termina"

En First Dates las sorpresas suelen venir siempre de manos de los solteros que acuden al programa a encontrar el amor o a pasar un buen rato. Los hay que llegan dispuestos a darlo todo y entre sus dotes amatorias dejan ver también algún talento especial como el baile o la música.

Otros, entran al restaurante del amor con un perfil más bajo aunque dispuestos a dejarse sorprender. Lo que no suele ser habitual es que los camareros que forman parte del equipo del programa acaben siendo parte de ese factor sorpresa.

Este ha sido el caso de Laura Boado, modelo gallega y desde hace tres años, una de las anfitrionas de First Dates. Tras su incursión en la pequeña pantalla de la mano de La isla de las tentaciones, la joven daba el salto a First Dates, donde entró a formar parte del staff de camareros del programa.

Una etapa que llega a su fin y que la joven cerraba con un emotivo comunicado en su perfil de Instagram. Un mensaje en el que tenía palabras para todos sus compañeros de aventura.

"Mati, un hermano para mí, no sabes lo mucho que me has enseñado de verdad, te quiero mucho amigo mío. Gemes, que personas más especiales sois, no cambies nunca y seguir haciendo reír a todos los que tenéis alrededor. Producción: David, Clau, Paloma, Adri, Omar, Ciara… Conductores: Angelito, Alvarito. Vestuario y maquillaje; Lau, Celi, Nerea, Carol, Marta, pequeña, Valeria, me llevo amigas. Redacción, realización, dirección, sonido: Chispi, Vane, pez, Gonzalito, Alex, Amparito, Moni, Yami, Nico, Xisco, mi querida Isa y Cardona, qué oportunidad me habéis dado'', rezaba el comunicado de la joven en su red social.

