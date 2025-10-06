Martiño Rivas no tiene novia porque quiere ahorrar
El actor gallego dio una extraña razón para justificar su soltería
Cuando el actor gallego Martiño Rivas (hijo del escritor Martín Rivas) se pasa por una alfombra roja (como casi todos los intérpretes jóvenes) tienen que someterse a las preguntas sobre su vida privada de los allí presentes. Y esta vez no ha sido una excepción. Rivas acudió como invitado a la presentación del festival ‘La Cenicienta’ y allí le cuestionaron sobre su situación sentimental.
“No tengo el corazón cerrado, pero estoy en un momento que no quiero gastar dinero. Estoy llevando una vida muy austera, ¿vale? Entonces no quiero saber nada de nadie. Quiero ahorrar”, afirmó. Después le preguntaron sobre cómo se gustaban las mujeres y, tras asegurar que le estaban haciendo preguntas difíciles, se escabulló dejando claro que él estaba ahí para una función de teatro.
Nacho Vidal
En 2023, Martiño Rivas interpretó a Nacho Vidal en una serie. Sobre este papel aseguró que tuvo muchas dudas para aceptarlo, pero que se le fueron cuando leyó la biografía del famoso actor porno. “Me despertaba sentimientos muy extremos", contó el actor gallego.
"Me intimidaban mucho las escenas de sexo. Y me intimidaba el propio Nacho también cuando le conocí. Su presencia en el set inquietaba, quizá debido a la imagen que se ha difundido de él. Es un ser complejo y con muchas aristas. Aunque le he conocido durante el proceso de producción de la serie, no sería capaz de saber cuál va a ser su siguiente movimiento porque es impredecible. Es una persona muy libre", aseguró.
Martiño Rivas afirmó que el principio del camino a la hora de preparar la serie fue incierto y que el proyecto fue tomando forma según pasaba el tiempo. "Al principio no sabíamos por dónde íbamos a ir, lo fuimos descubriendo según íbamos avanzando. Incluso me llegaron a hacer una prótesis con una nariz parecida a la suya. Pero luego nos dimos cuenta de que la naturaleza de la serie no era hacer un drama. Nacho era un pretexto, un elemento para caminar de la mano y que nos enseñara la historia reciente del cine para adultos".
En otra entrevista, aseveró ser consciente de "los prejuicios" que se tienen sobre los actores jóvenes y atractivos que se han hecho populares en televisión, pero afirma que no le interesa "pelear" para rebatir esa imagen: "Estoy bastante ocupado con hacer bien mi trabajo como para preocuparme sobre lo que los demás piensan de mí. Es una batalla que no me interesa".
- Emprendimiento de éxito: La pequeña academia que creció y factura desde Zamora 9 millones al año
- Un pequeño pueblo de Zamora evoca sus recuerdos más dulces con la apertura de un nuevo museo
- La gran reforma del Puente de Hierro de Zamora: cuándo empieza y cómo se va a poder cruzar al barrio de Pinilla
- Un pueblo de Sayago, sede de un encuentro sobre el proyecto que quiere repoblar Zamora a través del empleo
- Éxito rotundo del vermut solidario celebrado en los Jardines del Rey para ayudar a los afectados por los incendios
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Nuevo incendio forestal en Zamora: Medios de extinción trabajan en este pueblo de Sayago
- CD Tenerife - Zamora CF: Primera y honrosa derrota del Zamora CF de Sabas en Primera RFEF esta temporada