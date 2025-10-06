Martiño Rivas no tiene novia porque quiere ahorrar

Cuando el actor gallego Martiño Rivas (hijo del escritor Martín Rivas) se pasa por una alfombra roja (como casi todos los intérpretes jóvenes) tienen que someterse a las preguntas sobre su vida privada de los allí presentes. Y esta vez no ha sido una excepción. Rivas acudió como invitado a la presentación del festival ‘La Cenicienta’ y allí le cuestionaron sobre su situación sentimental.

“No tengo el corazón cerrado, pero estoy en un momento que no quiero gastar dinero. Estoy llevando una vida muy austera, ¿vale? Entonces no quiero saber nada de nadie. Quiero ahorrar”, afirmó. Después le preguntaron sobre cómo se gustaban las mujeres y, tras asegurar que le estaban haciendo preguntas difíciles, se escabulló dejando claro que él estaba ahí para una función de teatro.

Nacho Vidal

En 2023, Martiño Rivas interpretó a Nacho Vidal en una serie. Sobre este papel aseguró que tuvo muchas dudas para aceptarlo, pero que se le fueron cuando leyó la biografía del famoso actor porno. “Me despertaba sentimientos muy extremos", contó el actor gallego.

"Me intimidaban mucho las escenas de sexo. Y me intimidaba el propio Nacho también cuando le conocí. Su presencia en el set inquietaba, quizá debido a la imagen que se ha difundido de él. Es un ser complejo y con muchas aristas. Aunque le he conocido durante el proceso de producción de la serie, no sería capaz de saber cuál va a ser su siguiente movimiento porque es impredecible. Es una persona muy libre", aseguró.

Martiño Rivas afirmó que el principio del camino a la hora de preparar la serie fue incierto y que el proyecto fue tomando forma según pasaba el tiempo. "Al principio no sabíamos por dónde íbamos a ir, lo fuimos descubriendo según íbamos avanzando. Incluso me llegaron a hacer una prótesis con una nariz parecida a la suya. Pero luego nos dimos cuenta de que la naturaleza de la serie no era hacer un drama. Nacho era un pretexto, un elemento para caminar de la mano y que nos enseñara la historia reciente del cine para adultos".

En otra entrevista, aseveró ser consciente de "los prejuicios" que se tienen sobre los actores jóvenes y atractivos que se han hecho populares en televisión, pero afirma que no le interesa "pelear" para rebatir esa imagen: "Estoy bastante ocupado con hacer bien mi trabajo como para preocuparme sobre lo que los demás piensan de mí. Es una batalla que no me interesa".