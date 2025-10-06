‘La Isla de las Tentaciones 9’: los castings y los nuevos concursantes en Mediaset Infinity

‘La Isla de las Tentaciones 9’ arrancará antes en Mediaset Infinity con el estreno en exclusiva a partir de este martes 7 de octubre de dos formatos previos al lanzamiento en Telecinco de la nueva experiencia en República Dominicana: producidos en colaboración con Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), ‘La Isla de las Tentaciones. El Casting’ mostrará cómo se desarrollan las pruebas de selección tanto para las parejas como para los solteros y solteras, en una edición en la que por primera vez se ha llevado a cabo un casting abierto; y ‘Rumbo a La Isla de las Tentaciones’ revelará en primicia las identidades de los nuevos protagonistas y varios de los ‘momentazos’ que marcarán la novena edición.

El casting, por primera vez desde dentro

Integrado por dos entregas, ‘La Isla de las Tentaciones. El Casting’ mostrará por primera vez cómo se desarrolla la selección no solo de las parejas protagonistas, sino también de los solteros y solteras cuyo gran objetivo será convertirse en su mayor tentación. Los usuarios de la plataforma verán cuáles son las diferentes entrevistas a las que tienen que hacer frente los candidatos. La primera de las dos entregas se estrenará este martes 7 de octubre, a partir de las 20:00h.

Los protagonistas y algunos de los ‘momentazos’ de la nueva edición

Tras el estreno de los dos programas sobre el casting, Mediaset Infinity incorporará dos nuevas entregas de ‘Rumbo a La Isla de las Tentaciones’, que revelarán en primicia las identidades de las parejas protagonistas y de los solteros y solteras que convivirán con ellos en las villas. Además, el programa los acompañará en los preparativos de su viaje y posterior desembarco en la República Dominicana y dará a conocer los entornos familiares de las parejas protagonistas, que les dan consejos y comparten sus temores ante la experiencia que van a vivir. Por último, el espacio ofrecerá un avance de los momentos que marcarán la novena edición.

Gran Hermano

Es un sistema similar al que Mediaset Infinity ha utilizado con Gran Hermano, puesto que el pasado 29 de septiembre estrenó la primera de las dos galas semanales de el reality pionero ‘Uno de GH20’, que, con Nagore Robles al frente, determinará la foto final de los concursantes oficiales de la vigésima edición de ‘Gran Hermano’.