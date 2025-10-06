El hijo de Raphael da la última hora sobre el estado de salud de su padre

Tras suspender su concierto en Zamora, con motivo de los premios de la Fundación Caja Rural de Zamora, el artista tuvo que anular otro recital días después, el 4 de octubre, en la plaza de toros de Murcia, dentro del festival Murcia ON. Si en Zamora un proceso vírico con faringitis fue el causante de la suspensión del concierto dando "plantón" a los zamoranos de nuevo, en Murcia sido una bronquitis.

Eso sí, a diferencia del concierto en Zamora, en Murcia sí se pospuso su concierto para otra fecha. Es decir, más que suspendido, el concierto se ha aplazado al 23 de mayo de 2026 en el mismo lugar. "Volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros", expresó el mítico artista.

Raphael pidió disculpas a los seguidores afectados. "Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia". "Palante, siempre palante", concluyó.

A finales del mes de diciembre, la grabación del especial navideño de ‘La Revuelta’ se vio interrumpida por un problema de salud de Raphael, por el que acabó ingresando en el Clínico San Carlos. Al parecer, el cantante llegó al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid sintiéndose indispuesto, pero su profesionalidad le llevó a comenzar la grabación.

Finalmente, Televisión Española anunció la cancelación de la emisión por "respeto a Raphael". Asimismo, por aquellas fechas se cancelaron los conciertos que Raphael iba a dar esa semana, entre ellos los incluidos en el WiZink Center de Madrid los días 20 y 21 de diciembre, por "prescripción médica", según expresó RLM Management, empresa responsable de la comunicación del artista.

“Está recuperándose”

Ante la preocupación por el estado de salud del cantante, su hijo, Manuel Martos, ha lanzado un mensaje tranquilizador:

"Nada, está muy bien, recuperándose. Yo creo que, como media España, estamos medio malos, catarros, gripes, etc. Y al final eso también te afecta la garganta y si no estás al 100% pues no... Es una bronquitis y al final eso es descanso, reposo y nada, poco a poco se recuperará. Él está, claro, mucho mejor recuperándose, pero eso hasta que no está al 100% pues no puede”.

"Es buen paciente, buen enfermo –afirmó–, él está con ganas de volver, pero lo entiende perfectamente y ya te digo, como es una cosa que, aunque es una pena tener que de repente empezar a aplazar conciertos, etc, pero al final es algo como muy normal. Es un gripazo y ya está. Lo importante es que está perfecto".