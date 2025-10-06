Expediente Vallecas: así fue el caso paranormal más alucinante de la historia de España

35 años después de la muerte de Estefanía Gutiérrez Lázaro, la joven de 17 años que falleció en extrañas circunstancias en su domicilio familiar de Vallecas (Madrid), HBO Max reabre el ‘Expediente Vallecas’ para investigar lo que ocurrió realmente a partir de los testimonios de su familia y de las personas que mejor conocen el caso.

A partir de la investigación de expertos en el caso y de los testimonios de la familia Gutiérrez Lázaro, la serie explora a lo largo de tres entregas de casi una hora los límites entre la parapsicología y el fenómeno poltergeist, y el poder de la sugestión, el miedo y la manipulación psicológica. Además, ofrece un retrato de la España de la época mostrando el papel que las autoridades, los medios y la sociedad desempeñaron en el caso de poltergeist más mediático de la historia de nuestro país que sirvió como tema de entretenimiento de masas a costa del sufrimiento de una familia.

‘Expediente Vallecas’ explora el caso poltergeist más famoso y mediático de España. Tras la inexplicable muerte de una joven de 17 años, lo que parecía un fenómeno paranormal se convierte en una pesadilla que destroza a los Gutiérrez Lázaro. 30 años después, la familia revive los hechos y desvela el terror, la manipulación y el trauma que vivieron. Esta serie documental reconstruye una historia real donde lo paranormal y lo psicológico se entrelazan.

Es una serie documental original producida por Buendía Estudios para HBO Max. Está dirigida por Noemí Redondo y creada por Irene del Cerro y Jorge Pérez Vega, quienes también se encargan de la producción ejecutiva por parte de Buendía Estudios. Zaida Serrano-Piedecasas y María Rubio son las productoras por parte de HBO Max.

Bienvenidos a Derry

Hablando de terror, Andy y Barbara Muschietti (‘IT, ‘IT: CAPÍTULO 2’) visitarán el Festival de Sitges el próximo 17 de octubre para presentar la producción original de HBO ‘It: Bienvenidos a Derry’, que se estrena en la plataforma el día 27. Los hermanos, responsables de esta adaptación televisiva, desvelarán y comentarán un adelanto exclusivo de la serie y protagonizarán uno de los populares Encounters del festival aunando público y prensa.

La serie se basa en la novela ‘IT’ de King y amplía la visión establecida por Andy Muschietti en las películas ‘IT’ e ‘IT: Capítulo 2’.