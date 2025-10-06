¿Es Eduardo Noriega machista? El actor dice que "no se fía"

Eduardo Noriega y Blanca Suárez pasaron por ‘La Revuelta’ para presentar su última película, ‘Parecido a un asesinato’, dirigida por Antonio Hernández y participada por RTVE. Un thriller psicológico rodado entre Valencia y el pirineo oscense, en el que hay “mucho suspense y algún que otro susto que te revuelve en la butaca”, según sus propios protagonistas.

Y, hablando de sustos, señalan en RTVE, Noriega rememoró una anécdota con Michelle Jenner, con quien compartió elenco en ‘Nuestros amantes’. Mientras tomaban algo después del rodaje, la actriz se marchó al hotel junto a otra compañera y, cuando llegó Eduardo Noriega, se las encontró caracterizadas como las hermanas de ‘El resplandor’ en el pasillo del hotel: "Me cagué vivo, me costó años quitarme el susto del cuerpo", recordó el actor que, de hecho, confesó que durante mucho tiempo tuvo que levantarse a revisar su casa cuando oía ruidos por la noche.

¿Más racista o más machista?

Broncano recuperó con la pareja de artistas una pregunta que llegó a ser clásica: ¿eres más racista o más machista? Noriega afirmó que le apetecía responder porque “te hace pensar. Es difícil saber qué eres más”.

Tras meditarlo brevemente, reconoció que “sin quererlo, un poco por costumbre y por cultura, todos lo somos” y, de hecho, aseguró que sospecha “mucho de alguien que diga (rotundamente) que no es machista”. En definitiva, aunque “tendría que discutirlo conmigo mismo para aclararlo”, el intérprete cántabro concluyó que era “un poco más machista que racista”. Una vez establecida la reflexión, para recuperar al tono cómico del programa, bromeó con que “es durísima, casi prefiero las de siempre”.

¿Quién es Claudia Mora?

Además de actores más que consolidados en nuestro cine como Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas, Marián Álvarez o Raúl Prieto, en el elenco de ‘Parecido a un asesinato’ está también debutante Claudia Mora. La actriz valenciana, que se estrena por todo lo alto, acompañada de auténticas figuras del cine español, estaba también presente en el palco de ‘La Revuelta’.

Para ella, comentaron en la web de ‘Somos cine’, también de la cadena pública, este thriller es su primer trabajo en la gran pantalla y esto ha llevado a Blanca Suárez, con una importante trayectoria en el cine y la televisión, a conectar con "eso que con los años uno da por hecho en la profesión: las primeras veces siempre se recuerdan y yo quise que Claudia tuviera un recuerdo bonito", confesó la actriz.

"A través de sus ojos, he visto esta profesión, las primeras veces, los nervios. Lo he revivido todo a través de su mirada en esta película y valorar todo esto, porque a veces acabas normalizando y quitándole algo de magia. Y yo creo que esta vez está recuperando mucha, mucha de esa magia", comentó Blanca.