Sofía Suescun desvela lo que más disfruta en casa: "No hay cosa que me dé más placer"

Buenos tiempos para la pareja formada por Sofía Suescun y Kiko Jiménez. A pesar del huracán en forma de participación conjunta de Cristian Suescun y Maite Galdeano en '¡De viernes!' para confirmar su reconciliación y atacar a Kiko, la 'influencer' navarra tiene muy claras sus prioridades y se encuentra en un buen momento vital.

No es propio de ella hacer referencias públicas a la ruptura con su madre, pero Sofía Suescun sacó el carácter que lleva dentro para realizar una publicación en Instagram respondiendo a la aparición de sus dos familiares en televisión. “Me engañaron cuando me dijeron que la familia es lo primero. La familia que vale es la que te impulsa, te apoya y te deja ser libre [...] Aléjate de cualquier círculo que corte tu libertad”, escribió.

De esta forma, ha evitado alimentar el conflicto y así poder centrarse en Kiko Jiménez, que últimamente necesita ayuda debido a su reciente operación de trasplante de pelo. El gallego confesó que el estrés, su paso por Supervivientes y varios problemas personales le habían causado una notable caída que ha enfrentado con esta intervención.

'Story' publicada por Sofía Suescun. / INSTAGRAM / @sofiasuescun

Por eso, Sofía Suescun se está encargando estos días de cuidar a su novio y hacer las tareas de la casa que le solían corresponder a este, como la cocina. "Hoy de nuevo cocinera. Vamos mejorando, ¿no? En realidad lo ha hecho la freidora de aire y la batidora", ha bromeado en una de sus últimas 'stories', mostrando un plato apetitoso consistente en muslos de pollo, patatas y un hummus de garbanzos con aceite de oliva, ajos y pimentón.

Después de moverse entre fogones, Sofía Suescun ha podido permitirse un momento de descanso al lado de sus animales, a quienes siempre ha mostrado un amor especial. "Un ratito de relax con ellos. He estado toda la mañana limpiando y organizando. No hay cosa que me dé más placer, pero sobre todo desprenderme de cosas", ha confesado a sus seguidores de Instagram en una fotografía del jardín de su casa en la que aparecen sus mascotas.