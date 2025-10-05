El plato de Dabiz Muñoz que enamora a Cristina Pedroche: “Me casaría contigo cada domingo”

La vida le sonríe a Cristina Pedroche. Tras el nacimiento de Isai, su segundo hijo con Dabiz Muñoz, y unas duras semanas de posparto que incluyeron un efluvio telógeno, insomnio y un fuerte resfriado, la comunicadora al fin se ha recompuesto y está disfrutando de la vida de nuevo, tal y como muestra en sus redes sociales, donde aparece muy feliz.

El deporte es muy importante en la vida de Cristina Pedroche, y últimamente hasta ha podido retomar sus clases de pádel, además del pilates que siempre la ha ayudado a sintonizarse con su cuerpo y encontrar momentos de relajación entre el ajetreo que supone cuidar a dos niños pequeños como son Laia (de dos años) y el recién nacido Isai.

También ha vuelto a disfrutar de la comida, con alguna escapada a DiverXO, uno de los restaurantes de su marido, donde degustó un menú adaptado a una mujer lactante. Y también en casa, donde tiene la suerte de que uno de los mejores chefs del mundo despliegue sus habilidades en los fogones para una tranquila comida de domingo.

Paella al chocolate

Cristina Pedroche ha realizado una publicación en la que asegura que es "mi día favorito de la semana. En realidad sería cualquiera en el que cocine @dabizdiverxo. El postre no lo he podido sacar bien porque me lo he comido antes de tiempo", ha bromeado. En las imágenes, una revolucionaria paella como solo el chef madrileño sabe hacer: "Entra en mis favoritas sin duda. ¡Cómo se come en mi casa!", ha asegurado la comunicadora.

El arroz en cuestión ha sido nombrado por el propio Dabiz como "la paella al chocolate de los pichones que se alimentan de maíces en texturas". Un plato que ha hecho las delicias de Cristina Pedroche, que le ha respondido en Instagram escribiendo un bonito comentario romántico: "Me casaría contigo cada domingo".