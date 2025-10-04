Problemas de pelo para Sofía Suescun y Kiko Jiménez: "Estrés"

La reconciliación de Maite Galeano y Cristian Suescun, hermano de Sofía Suescun, en '¡De viernes!', poniendo en la diana al novio de la 'influencer', Kiko Jiménez, ha tenido respuesta por parte de la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes'. Poco acostumbrada a responder a los envites de su madre, Sofía ha realizado una publicación en redes sociales con un mensaje claro hacia sus familiares: "Me engañaron cuando me dijeron que la familia es lo promero. La familia que vale es la que te impulsa, te apoya y te deja ser libre", escribía en la descripción.

“Si no te aceptan como eres, no tienes por qué cargar con su chantaje emocional. Aléjate de cualquier círculo que corte tu libertad”, añadía Sofía Suescun. Tiene claro que prefiere rodearse de sus animales "antes que de gente que solo está por cumplir o aparentar", reivindicando su bienestar por encima de cualquier expectativa externa: "Valoro mi libertad, mi paz interior y mi esencia", ha escrito.

Kiko Jiménez, recién operado. Historia publicada por Sofía Suescun. / INSTAGRAM / @sofiasuescun

Ante esta revelación, Kiko Jiménez se erige en uno de sus pilares fundamentales, en esa familia que eliges, te impulsa y te apoya, en sus propias palabras. Además, en los próximos días tendrá que cuidarlo y atender a las tareas que este solía realizar en casa a causa de la operación de trasplante capilar a la que se ha sometido el 'influencer' gallego en las últimas horas. "Me toca estar de cocinera", ha confesado Sofía Suescun a sus seguidores en redes sociales, ya que Kiko necesita reposo.

'Story' publicada por Sofía Suescun. / INSTAGRAM / @sofiasuescun

Son muchos los seguidores de la navarra que se han sorprendido por la intervención quirúrgica de Kiko Jiménez, que solía aparecer en televisión y redes sociales con una buena salud capilar. "Me estáis mandando muchos mensajes diciendo que por qué se opera si tenía mucho pelo. Ni de coña, el justito y cada vez menos, del estrés que le produzco", bromea Sofía Suescun en una historia de Instagram con una foto de su novio de fondo

'Story' publicada por Sofía Suescun. / INSTAGRAM / @sofiasuescun

A esto hay que sumarle una nueva cuestión capilar que le ha surgido a Sofía Suescun: las canas. "Yo calva no estaré, pero menudas canas me han salido muy de repente. Solo las tengo por la parte derecha. Menos mal que el lunes me toca baño de color que, por cierto, no sé si tirar por mi color natural marroncito o negro", ha escrito a sus seguidores, lanzando una encuesta para que la ayuden a elegir.