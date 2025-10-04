Kiko Jiménez revela las causas de su caída de pelo: problemas personales, Supervivientes y estrés
El novio de Sofía Suescun ha contado su trasplante capilar paso a paso
Sofía Suescun y su novio, Kiko Jiménez, tienen en el deporte y la alimentación saludable dos de sus pilares indispensables en la vida. En objetivo es gozar de un buen estado de salud y lucir un físico espectacular, y para ello invierten mucho tiempo y esfuerzo, ya que se deben a su imagen para continuar apareciendo en televisión y siendo figuras notorias de la publicidad en redes sociales.
Ambos se han sometido a rinoplastias en el pasado para mejorar su aspecto facial, y parece que no serán las únicas ocasiones en las que Suescun y Jiménez acudan al quirófano para perfeccionar su figura. Hace meses, Sofía aseguró que en el futuro se operaría los párpados para rejuvenecer su aspecto, y Kiko se ha sometido a un trasplante de pelo en las últimas horas, tal y como ha contado en su perfil de Instagram.
"Aparentemente tenía buena mata de pelo, o al menos eso parecía. Después de años arrastrando problemas personales, varias participaciones en 'Supervivientes' (con lo que esto conlleva) y el paso del tiempo, imagino, que ya tengo 33 'tacos'... Todo esto genera un estrés que para mi desgracia ha pasado factura a mi pelazo", ha contado Kiko Jiménez en la primera de la serie de 'stories' que ha compartido sobre la intervención.
"También reconozco que empezaba a tener complejo porque, a pesar de llevar el pelo rizado y largo, no se apreciaba (o al menos yo hacía para que no se apreciase), pero tenía claros importantes y tenía que hacer algo para remediarlo. Por eso he decidido ponerme en manos de los mejores y acabar con esto de lleno", ha asegurado, para acto seguido hacer publicidad de la clínica donde se ha realizado el trasplante capilar.
"Tengo que reconocer que se está mejor que en casa. Mientras te operas no te enteras, estás con el móvil o viendo lo que quieras en la tele. También te dan de comer, lo que necesites, se te pasa volando, y cuando te quieres dar cuenta ya has terminado y estás en casa", ha relatado. Según parece, todo ha salido bien y es cuestión de semanas para ver el resultado del trasplante.
Sofía Suescun ha publicado también una imagen de Kiko de copiloto en el coche volviendo a casa. "Con mi chófer y cuidadora estos días", respondía el 'influencer' gallego en su perfil. Según parece, la navarra tendrá que atender a su novio los próximos días y facilitarle reposo, mientras asume el rol de cocinera, que siempre ha acostumbrado a ocupar su pareja.
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
- El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa
- Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl
- Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado