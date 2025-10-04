Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Kiko Jiménez revela las causas de su caída de pelo: problemas personales, Supervivientes y estrés

El novio de Sofía Suescun ha contado su trasplante capilar paso a paso

Kiko Jiménez. / Telecinco

Eugenio Viñas

Sofía Suescun y su novio, Kiko Jiménez, tienen en el deporte y la alimentación saludable dos de sus pilares indispensables en la vida. En objetivo es gozar de un buen estado de salud y lucir un físico espectacular, y para ello invierten mucho tiempo y esfuerzo, ya que se deben a su imagen para continuar apareciendo en televisión y siendo figuras notorias de la publicidad en redes sociales.

Ambos se han sometido a rinoplastias en el pasado para mejorar su aspecto facial, y parece que no serán las únicas ocasiones en las que Suescun y Jiménez acudan al quirófano para perfeccionar su figura. Hace meses, Sofía aseguró que en el futuro se operaría los párpados para rejuvenecer su aspecto, y Kiko se ha sometido a un trasplante de pelo en las últimas horas, tal y como ha contado en su perfil de Instagram.

'Story' publicada por Kiko Jiménez. / INSTAGRAM / @kikojimenez

"Aparentemente tenía buena mata de pelo, o al menos eso parecía. Después de años arrastrando problemas personales, varias participaciones en 'Supervivientes' (con lo que esto conlleva) y el paso del tiempo, imagino, que ya tengo 33 'tacos'... Todo esto genera un estrés que para mi desgracia ha pasado factura a mi pelazo", ha contado Kiko Jiménez en la primera de la serie de 'stories' que ha compartido sobre la intervención.

"También reconozco que empezaba a tener complejo porque, a pesar de llevar el pelo rizado y largo, no se apreciaba (o al menos yo hacía para que no se apreciase), pero tenía claros importantes y tenía que hacer algo para remediarlo. Por eso he decidido ponerme en manos de los mejores y acabar con esto de lleno", ha asegurado, para acto seguido hacer publicidad de la clínica donde se ha realizado el trasplante capilar.

'Story' publicada por Kiko Jiménez / INSTAGRAM / @kikojimenez

"Tengo que reconocer que se está mejor que en casa. Mientras te operas no te enteras, estás con el móvil o viendo lo que quieras en la tele. También te dan de comer, lo que necesites, se te pasa volando, y cuando te quieres dar cuenta ya has terminado y estás en casa", ha relatado. Según parece, todo ha salido bien y es cuestión de semanas para ver el resultado del trasplante.

Sofía Suescun ha publicado también una imagen de Kiko de copiloto en el coche volviendo a casa. "Con mi chófer y cuidadora estos días", respondía el 'influencer' gallego en su perfil. Según parece, la navarra tendrá que atender a su novio los próximos días y facilitarle reposo, mientras asume el rol de cocinera, que siempre ha acostumbrado a ocupar su pareja.

