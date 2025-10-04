Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cruel parecido que las redes le sacan a Marta López Álamo, la mujer de Kiko Matamoros

La delgadez de la modelo alerta a las masas: "Eres puro esqueleto, ¿cómo pueden pagar las marcas para que seas su imagen?"

Marta López Álamo.

Marta López Álamo. / Instagram

Abril Oliva

Marta López Álamo está en la cresta de la ola como modelo, imagen publicitaria y asistencia a eventos de moda. Sin embargo, aunque ella se afana en poner sus mejores poses, la mujer de Kiko Matamoros siempre es objeto de las críticas por un aspecto físico del que ella parece estar muy orgullosa.

Su delgadez siempre acapara comentarios, si bien es cierto que en alguna ocasión contó que hace años padeció un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TAC) del que logró salir. Aunque asegura que "la talla no me preocupa" y "soy feliz con mi cuerpo", lo cierto es que "está tan delgada que da miedo, menudo ejemplo presumir de esos huesos", se quejan en sus redes.

Entre los TCA más comunes se encuentran la anorexia nerviosa, la bulimia y el trastorno por atracón, aunque existen otros menos conocidos, como el trastorno evitativo/restrictivo de la ingesta de alimentos.

Parecido... ¿razonable?

Se ceban con sus poses, sus gestos, su forma de moverse y... su aspecto, "ya que cada vez se parece más a la hija de Camilo Sesto", dicen en referencia a Sheila Blanes.

Las fotografías que ella misma cuelga para sus seguidores no hacen más que alimentar las críticas, aunque a ella parece importarle muy poco el qué dirán: "Es completamente ridícula con esa manera de gesticular", "toda ella es un esqueleto" o "lo increíble es que las marcas paguen para que ella sea su imagen".

Noticias relacionadas y más

Pero no todo son críticas, por supuesto. Hay quienes alaban su belleza y también su forma de posar, ya que "se nota que es una auténtica modelo, debería de estar en las pasarelas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents