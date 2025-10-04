El cruel parecido que las redes le sacan a Marta López Álamo, la mujer de Kiko Matamoros
La delgadez de la modelo alerta a las masas: "Eres puro esqueleto, ¿cómo pueden pagar las marcas para que seas su imagen?"
Marta López Álamo está en la cresta de la ola como modelo, imagen publicitaria y asistencia a eventos de moda. Sin embargo, aunque ella se afana en poner sus mejores poses, la mujer de Kiko Matamoros siempre es objeto de las críticas por un aspecto físico del que ella parece estar muy orgullosa.
Su delgadez siempre acapara comentarios, si bien es cierto que en alguna ocasión contó que hace años padeció un Trastorno de la Conducta Alimentaria (TAC) del que logró salir. Aunque asegura que "la talla no me preocupa" y "soy feliz con mi cuerpo", lo cierto es que "está tan delgada que da miedo, menudo ejemplo presumir de esos huesos", se quejan en sus redes.
Entre los TCA más comunes se encuentran la anorexia nerviosa, la bulimia y el trastorno por atracón, aunque existen otros menos conocidos, como el trastorno evitativo/restrictivo de la ingesta de alimentos.
Parecido... ¿razonable?
Se ceban con sus poses, sus gestos, su forma de moverse y... su aspecto, "ya que cada vez se parece más a la hija de Camilo Sesto", dicen en referencia a Sheila Blanes.
Las fotografías que ella misma cuelga para sus seguidores no hacen más que alimentar las críticas, aunque a ella parece importarle muy poco el qué dirán: "Es completamente ridícula con esa manera de gesticular", "toda ella es un esqueleto" o "lo increíble es que las marcas paguen para que ella sea su imagen".
Pero no todo son críticas, por supuesto. Hay quienes alaban su belleza y también su forma de posar, ya que "se nota que es una auténtica modelo, debería de estar en las pasarelas".
- Estos son los pueblos más ricos de Zamora, según su renta: más de 30.000 euros al año
- El pueblecito de Zamora que hace 465 millones de años tenía mar y playa
- Silvia Clemente presenta su partido en Zamora con el aval del Mecyl y Tierra de Sabor, pero ¿quién es Daniel Andrino, su coordinador en la provincia?
- Caso de la exalcaldesa de Burganes de Valverde: un ingeniero y un constructor, citados como investigados
- Pillado por la carretera de La Aldehuela de Zamora a 137 kilómetros por hora, casi el triple de la velocidad permitida
- Fiesta de la Vendimia de Toro 2025: programa completo
- Adiós a las largas colas para viajar desde Zamora: ya hay solución para las líneas con más demanda tras la implantación de Buscyl
- Estos son los 61 caminos rurales aslfaltados que serán reparados hasta 2027: consulta el listado