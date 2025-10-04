La contundente acusación de Amador Mohedano que lapida a su sobrina: "Ha luchado más por sus parejas que por sus hijos"
La reconciliación entre madre e hija está cada vez más lejos y su entorno lo sabe
Benito Domínguez
Hace tan solo unos días que Rocío Flores, la primogénita de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, se subía de nuevo a un plató para hablar de su vida privada sin pelos en la lengua. Y lo hizo precisamente en Telencinco, en el programa De viernes, tras haber estado vetada en la cadena. La joven no se cortó y explicó todo el sufrimiento vivido junto a su madre y cómo, según Rociíto, su propia madre le había alejado de su familia materna: "Mi prima Rocío se pone en contacto conmigo, me encuentra, habla con mi padre y le dice a mi padre que quiere que vaya al cumpleaños de mi tía Gloria...Entonces entre ellos me organizaron el viaje, me planté en Chipiona, me metieron dentro de una caja de cartón. Mi tía se pensaba que era un perro y cuando abrió la caja, pues aparecí yo''.
Sus declaraciones han servido a Amador Mohedano a seguir la telenovela y ha lapidado a su sobrina con esta lapidaria declaración: "Rocío Carrasco no quiere tener ningún acercamiento con su hija. Ha luchado más por sus parejas que por sus hijos", son parte de sus duras palabras hacia ella".
Rocío y su tío
Rocío Flores, que guarda una estrecha relación con el hermano de su abuela, ha escuchado con atención cada una de las palabras de Amador y ha reaccionado con sinceridad: "Yo ya hablé, yo ya di mi entrevista y expliqué mis sentimientos. Él ha decidido hablar de los suyos, pero yo prefiero no opinar porque él ya sabe muy bien lo que yo opino, yo he hablado con él en muchas ocasiones. He estado este verano con él y sé que está mejor de salud, algo de lo que yo me alegro. Lo mismo que ha dicho delante de la cámara me lo ha dicho también a mí, a mí ya me ha reconocido la labor de mi padre con respecto a intentar un acercamiento de mi hermano y mío con mi madre".
