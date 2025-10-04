La campaña de Tamara Falcó contra los abortos voluntarios

Por todos es sabido que la pareja formada por Tamara Falcó e Iñigo Onivera desean ser padres. A punto de cumplir 44 años, la marquesa de Griñón está en el momento más dulce de su vida pero la maternidad sigue de telón de fondo en todo momento. El balance de su matrimonio con Íñigo Onieva es inmejorable, los proyectos profesionales se le acumulan y todo lo que toca se convierte en oro. Sin embargo, el deseo de convertirse en madre siempre está ahí y cualquier indicio sirve para que sus seguidores piensen que ya está embarazada.

No es el caso y precisamente por este anhelo y por su condición cristiana, Tamara Falcó proclama abiertamente el derecho a la vida antes de nacer y se posiciona totalmente en contra del aborto voluntario con una campaña mediática de la que no se esconde.

Storie de Tamara Falcó. / Instagram

La polémica propuesta del Ayuntamiento de Madrid de informar a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo del supuesto falso 'síndrome post-aborto' ha dado una coartada al Gobierno para poner el aborto en el centro de su agenda política, con el fin de exponer las contradicciones del PP en esta materia. Pedro Sánchez ha anunciado este viernes que promoverá una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna, tal como hizo Francia el año pasado, con el fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas".

Sin embargo, las clínicas acreditadas para la realización de abortos, que practican el 80% de las intervenciones, consideran que el anuncio de Sánchez es más "simbólico que "eficaz". "Reconocer derechos en abstracto siempre es interesante, pero dudo de su eficacia porque el derecho a la vivienda también está reconocido en la Constitución y no se cumple. En la práctica, no creo que, necesariamente, suponga una mejora en los derechos sexuales y reproductivos, este tipo de anuncios parecen más bien un brindis al sol", opina José Antonio Bosch, asesor jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI).