Una zamorana brilla en el escenario de La Revuelta con Chanel y David Broncano

El primer programa del mes de octubre de 'La Revuelta' ha contado con una zamorana. El pasado miércoles, Antonio Orozco presentó en el programa de David Broncano su primer libro, 'Inevitablemente yo', en el que relató cómo ha pasado de tocar fondo a vivir el mejor momento de su vida en lo profesional y en lo personal.

Asimismo, el programa volvió a contar con la actuación de Chanel, artista que representó a España en Eurovisión en 2022 con su 'SloMo'. Chanel, junto a su elenco de bailarinas, presentó en primicia y en su totalidad su nueva canción, "Matahari", junto a Lapili. Entre ese elenco de artistas figuraba una zamorana, Mónica Peña.

La bailarina y coreógrafa benaventana brilló sobre el escenario de 'La Revuelta' sumando así una nueva experiencia profesional a su magnífica carrera.

La bailarina Mónica Peña en La Revuelta de TVE. / TVE

¿Quién es Mónica Peña?

La zamorana es exconcursante de 'Fama, ¡a bailar!'. Entre sus proyectos recientes, cabe destacar que fue autora junto a Álex Bullón del baile que Melody puso en escena en la gran final de Eurovisión en Basilea, Suiza.

La benaventana, seguida por más de 70.000 personas en Instagram, también es la promotora del campeonato de baile 'Hometown Urban Dance' de Benavente, su ciudad natal. La joven comenzó con eso de "cojo la manzana, la como y la tiro" y tras su paso por Shangái, los premios 'Veo, Veo' o el popular programa de baile emitido por Movistar+, ha sido una de las bailarinas profesionales del elenco de Lola Índigo.

Asimismo, Mónica Peña también aparece en el videoclip 'Girl Like Me' de Shakira y Black Eyed Peas y en 2024 se quedó a las puertas de ir a Eurovisión al ser también una de las bailarinas de Agoney, 'extriunfito' y ganador de 'Tu cara me suena' que fue el gran triunfador de la primera semifinal del Benidorm Fest y, por tanto, uno de los candidatos a representar a España en Eurovisión. Sin embargo, finalmente fue Blanca Paloma la elegida para representar a España con su 'Nana'. Puedes ver la actuación completa de Mónica Peña junto a Chanel y Lapili en La Revuelta a continuación.