Raphael vuelve a cancelar un concierto por problemas de salud: "Palante, siempre palante"

Raphael vuelve a preocupar por problemas de salud. Tras la inesperada cancelación de su concierto en Zamora, el artista ha emitido un comunicado anunciando la suspensión de una nueva actuación, en este caso la que tenía programada este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia dentro del festival Murcia ON.

Según explica Raphael, esta decisión se debe a motivos médicos. Si en Zamora un proceso vírico con faringitis fue el causante de la suspensión del concierto dando "plantón" a los zamoranos de nuevo, en esta ocasión ha sido una bronquitis.

"Por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado 4 de octubre en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON", ha explicado.

Raphael: "Volveré con más fuerzas que nunca"

Eso sí, a diferencia del concierto en Zamora, en Murcia sí se ha pospuesto su concierto para otra fecha. Es decir, más que suspendido, el concierto se ha aplazado al 23 de mayo de 2026 en el mismo lugar. "Volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con vosotros", ha expresado.

Por último, Raphael ha pedido disculpas a los seguidores afectados. "Lamento profundamente las molestias que esta situación pueda causar y agradezco de corazón vuestra comprensión, cariño y paciencia". "Palante, siempre palante", ha concluido.

Preocupación por la salud de Raphael desde la pasada Navidad

A finales del mes de diciembre, la grabación del especial navideño de La Revuelta se vio interrumpida por un problema de salud de Raphael, por el que acabó ingresando en el Clínico San Carlos.

Al parecer, el cantante llegó al Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid sintiéndose indispuesto, pero su profesionalidad le llevó a comenzar la grabación.

Finalmente, Televisión Española anunció la cancelación de la emisión por "respeto a Raphael". Asimismo, por aquellas fechas se cancelaron los conciertos que Raphael iba a dar esa semana, entre ellos los incluidos en el WiZink Center de Madrid los días 20 y 21 de diciembre, por "prescripción médica", según expresó RLM Management, empresa responsable de la comunicación del artista.

El diagnóstico de Raphael: un linfoma cerebral

Aunque las primeras informaciones apuntaban a que Raphael había sufrido un ictus o accidente cerebrovascular, finalmente el diagnóstico fue otro: un linfoma cerebral. Es decir, un tipo poco común de tumor cerebral. Se desarrollan a partir de linfocitos, células normales presentes en la sangre y el sistema linfático. Se desconoce por qué su ubicación se limita exclusivamente al cerebro. Los síntomas de un linfoma cerebral son los siguientes:

Déficits neurológicos focales (como por ejemplo pérdida de fuerza en las extremidades de un lado, trastornos del lenguaje o de la visión, etc.)

Cambios en el carácter y comportamiento

Cuadros de aumento de la presión intracraneal (dolor de cabeza con vómitos intensos y visión borrosa).

Aunque ingresó en el Clínico San Carlos, Raphael fue trasladado a petición propia en menos de 24 horas al Hospital Universitario 12 de Octubre, donde continuó su recuperación. Por este motivo, anunció la cancelación de sus conciertos internacionales para centrarse en su recuperación.

Raphael regresó a los escenarios en junio

Sin embargo, después de varios meses alejado de los escenarios, en abril Raphael anunciaba su vuelta. "Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo", escribió el artista en su cuenta de Instagram.

"(Gracias) a toda la sanidad pública, por haberme cuidado con una entrega, profesionalidad y humanidad ejemplares", añadía Raphael, que dirigía un saludo específico a los centros donde fue atendido, el Hospital 12 de Octubre y el Clínico San Carlos.

Así, el pasado mes de junio Raphael regresaba subiéndose al escenario del Teatro Romano de Mérida en el marco del 'Stone & Music Festival'. Tras su regreso triunfal, el artista comenzaba su gira 'Raphaelísimo' que iba a recalar en Zamora el pasado viernes con motivo de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora. "Por nuestra parte hemos hecho todo lo posible", lamentaba la Fundación Caja Rural, entidad que le desea una pronta recuperación al artista.