Miguel Herrán será Poli Díaz, ‘el potro de Vallecas’, en la nueva película de Netflix

Netflix ha anunciado este viernes, 3 de octubre, el inicio de rodaje de su nueva película (pendiente de título final) basada en la historia de Poli Díaz, ‘el potro de Vallecas’, dirigida por Daniel Calparsoro (‘Hasta el cielo’, ‘Asalto al Banco Central’), y protagonizada por Miguel Herrán (‘La casa de papel’, ‘Modelo 77’).

Inspirada en hechos reales, la película sigue la vida de Policarpo “Poli” Díaz (Miguel Herrán), un joven de Vallecas que, pese a una infancia marcada por la pobreza y la violencia familiar, explican en la plataforma, se convirtió en una leyenda del boxeo en la España de los 80, llegando a pelear por el título mundial de peso ligero. Pero el éxito y la fama lo arrastraron a un mundo de excesos, donde las drogas y las malas decisiones amenazaron con destruir todo lo que había conseguido. Una historia de ascenso y caída, donde la mayor pelea de Poli será contra sí mismo.

Poli Díaz, protagonista del próximo proyecto de Netflix / Archivo

Un joven enfrentado a sus demonios

En palabras de Daniel Calparsoro, que recogen en Netflix, “esta es una historia veloz que habla de la lucha de un joven que viene de la nada, un boxeador que llega a lo más alto del deporte y la fama, pero carece de herramientas culturales y emocionales para gestionar su éxito. Es la historia de un joven enfrentado a sus demonios que se convirtió en el campeón del pueblo, en un símbolo de superación”.

Producida por Alea Media, la película está dirigida por Daniel Calparsoro, quien también ejerce de productor ejecutivo junto a Aitor Gabilondo (‘Salvador’, ‘Patria’) y escrita por Carlos Franco con dirección de fotografía de Tommie Ferreras. El rodaje ya ha comenzado y se desarrollará en varias localizaciones de Madrid y Segovia.

Alea Media es una productora audiovisual fundada por Aitor Gabilondo, “que lleva años consolidada como referente en la ficción española, situando sus series entre las más vistas y mejor valoradas por espectadores y crítica. ‘Patria’, ‘Entrevías’, ‘Vivir sin permiso’, ‘El silencio’ o ‘Yo, adicto’ son algunos de los títulos que Alea ha posicionado en lo más alto del panorama nacional e internacional, además del reciente estreno de su última producción, ‘Animal’”, detallan desde Netflix.