Antonio Resines y Diego Martín protagonizan ‘Sin gluten’, la nueva comedia de RTVE
Cuenta la historia de un chef de éxito que cae a los infiernos
Tras su estreno en el FesTVal de Vitoria, apuntan en RTVE, llega a La 1 ‘Sin Gluten’, una comedia que cuenta la historia de un chef de éxitoque baja a los infiernos, interpretado por el actor Diego Martín. Humor, amor, ternura y diversidad de edades y culturas se dan la mano en esta comedia fresca y gamberra. “Podrá verse en cuatro noches únicas para irnos a la cama con una sonrisa”, destacan.
Producida por Onza en asociación con RTVE y Prime Video y creada por Araceli Álvarez de Sotomayor, Javier Aguayo y Germán Aparicio, ‘Sin Gluten’ reúne a un elenco coral que incluye a Adam Jezierski, Alicia Rubio, Iñaki Ardanaz, Teresa Cuesta y Antonio Resines, con la colaboración especial de Marta Fernández Muro y Fernando Tejero, junto a nuevos talentos como Paula Muriana, Najwa Khliwa, Lucas Miramón, Daniel Triana y Tadeo Masó.
Una historia intergeneracional donde los fogones se convierten en escenario de transformación personal y de segundas oportunidades. A través de las clases en la escuela, los personajes descubrirán no solo los secretos de la cocina, sino también los ingredientes necesarios para reconstruir sus vidas.
En el estreno del próximo miércoles, 8 de octubre, explican desde la cadena pública, Ricardo (Diego Martín), un prestigioso chef, cae en desgracia tras viralizarse un vídeo donde insulta, borracho, a unos comensales. Sin restaurante ni hogar, se ve forzado a vivir con su madre y a aceptar un trabajo de profesor en la escuela donde aprendió a cocinar cuando era un adolescente rebelde. Entre alumnos indiferentes y profesores hostiles, encuentra consuelo en el alcohol. La amenaza de un posible despido debido a un incidente en una clase le obligará a usar la excusa de su rehabilitación para evitarlo.
Además del interpretado por Diego Martín, otros personajes clave son:
- Sonia (Alicia Rubio): es la tutora educativa de la escuela. Ella y Jaime, el director, son pareja. Ahora que el reloj biológico de Sonia marca la hora de dar un paso más en la relación, Jaime no se siente preparado para ello.
- Fred (Adam Jezierski): es el profesor influencer. Ricardo le hará sentirse amenazado y lo considerará su enemigo. Chef motivacional, sube vídeos a las redes en los que anima a sus seguidores a dejar de ser unos losers y “seguir creciendo” con sus recetas y consejos vitales.
- Jacinto (Antonio Resines): lleva siendo el conserje de la escuela, además de dealer de los alumnos, desde que se inauguró. Aparentemente se lleva bien con todo el mundo; pero es un tipo duro a pesar de su imagen cordial.
