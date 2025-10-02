La surrealista respuesta de una universitaria sobre sus aspiraciones: "Un sueldo de..."
En menos de 24 horas, este vídeo de 'El Intermedio' suma casi 100.000 'me gusta' en TikTok
Cuando una persona entra en la universidad, lo hace muchas veces con el sueño de crecer en la vida y obtener en un futuro el trabajo de sus sueños. Esas son las aspiraciones de casi 2 millones de personas cada año en España, cifra aproximada de matriculados en las diferentes modalidades de estos estudios superiores en un curso normal. Aunque durante muchas décadas ha habido una solicitud exacerbada de carreras como Medicina o las diferentes Ingenierías, en los últimos tiempos ha proliferado el número de estudiantes en las facultades de Ciencias Sociales, en parte por el empuje de ADE (Administración y Dirección de Empresas).
Precisamente, la protagonista de una surrealista entrevista emitida en 'El Intermedio' cursa esta carrera... Paso previo a unos sueldos desorbitados. Al menos, según sus estimaciones y esperanzas de cara al futuro. El primer síntoma de su desconexión con la realidad ocurrió cuando Thais Villas le preguntó sobre el precio de su matrícula, a lo que respondió dubitativa que era de "1.700 euros al mes, creo... puede ser... es que se encarga mi padre". La colaboradora del programa de La Sexta, con su habitual sentido del humor, echó una carcajada y confirmó sus sospechas de que "cuando uno no sabe algo, es que se encarga otro".
En cuanto a sus gastos en el día a día, la joven aseguraba que "yo tengo mi tarjeta, es dinero mío", aunque no tardó mucho en reconocer que "también tengo la cuenta corriente de mis padres" ante la insistencia de Thais Villas. Pero el momento más surrealista de la entrevista, que en TikTok ha acumulado casi 100.000 'likes' en menos de 24 horas, estaba aún por llegar. A la pregunta de qué sueldo estaría bien para su primer trabajo, la universitaria estimo que "3.000 euros, aunque no lo tengo muy claro porque nunca he trabajado". En cuanto al futuro, cuando estuviera asentada en alguna de las empresas que aspira a dirigir, remarcó que "15.000, creo que está bien un sueldo de 15.000 euros al mes".
El Intermedio
'El Intermedio' es un programa que se emite en La Sexta desde los inicios de la cadena allá por 2006, con El Gran Wyoming como su presentador. Con un tono humorístico y satírico, repasa cada noche de lunes a jueves la actualidad de España y el mundo. A lo largo de todos estos años, ha recibido tanto críticas como aplausos por su irreverencia frente a diferentes polémicas y problemáticas, en especial en cuanto a la política se refiere. Desde 2012, cuenta con Sandra Sabatés como co-presentadora, mientras que Thais Villas es la única colaboradora que se mantiene en plantilla desde las primeras entregas del programa.
- Muere una mujer en un accidente de tráfico en Cubillos: heridas dos niñas de 5 y 7 años y un hombre de 48 años
- Todas las líneas de bus autonómicas y provinciales de Zamora son gratuitas a partir de hoy: Buscyl funciona ya al 100%
- 100.000 euros para la concentración parcelaria de nueve pueblos de Zamora
- El 'enganchón' entre los Amigos de Baltasar Lobo y el alcalde de Zamora en el último turno de palabra del pleno: del museo 'de tercera' al juego del Monopoly
- Se busca a un paciente 'fugado' del Hospital de Zamora
- La implantación de Buscyl en Zamora obliga a reforzar viajes a diario a Salamanca y tiene aún escaso impacto en la línea a León
- Zamora se prepara para la recogida de residuos orgánicos, obligatoria a partir de ya: así es el CTR por dentro
- El Z! Live da a conocer el cartel con los grupos que tocarán en Zamora