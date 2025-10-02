La relación de Fernando Tejero y Pablo Castellano: su rumoreada amistad (y ruptura) y las polémicas palabras de María Pombo

A veces la vida tiene esas cosas como que no acaban de cuadrar, o no tienen demasiada conexión, pero aun así suceden. Y la amistad entre Fernando Tejero y Pablo Castellano es una de ellas. Que no dudamos que tendrán infinidad de cosas en común, que se entenderán como buenos amigos y todo eso, pero es como que cuesta entender o imaginar dónde nace esa relación.

Rumores y especulaciones... hasta de María Pombo

Lo cierto es que actor e influencer son amigos desde hace más de 10 años, y aunque al principio se tomaban a broma los rumores de una posible relación sentimental entre ellos, también les ha causado algún que otro problema y malestar.

No entre ellos, sino por lo que se estaba formando a su alrededor y que poco tenía que ver con la realidad. De hecho, en una entrevista de hace años, Fernando aclaraba que entre ellos no hay más que "una maravillosa amistad" pero que le parecía "terrible" que una persona casada y con un hijo (en ese momento Pablo y María solo eran papás de Martín) fuera protagonista de ese tipo de titulares y polémica.

Qué dijo María Pombo sobre Pablo Castellano: "Es gay seguro"

Hasta la propia María Pombo, en una entrevista con Bertín Osborne, desveló que incluso ella al principio pensaba que Pablo era gay: "Yo fui a su perfil y dije 'pues es muy guapo, puede ser gay perfectamente'... Está fuerte, es guapo... Pues dije 'pues es gay seguro', encima me está preguntando por cosas monísimas", aseguraba la influencer.

Qué ha dicho Fernando Tejero sobre las palabras de María Pombo

De hecho, sobre ese mismo comentario ha hablado Fernando Tejero en su aparición en la temporada 7 de 'Poco se habla' (sí, el pódcast de Xuso Jones y Ana Brito que iba a desaparecer pero al final no), del que ha sido tajante como indulgente a partes iguales.

Porque él recuerda esa época en la que los rumores de relación con Pablo eran cada vez más fuertes: "Estando embaraza María, dijeron 'Finaliza la extraña relación entre Fernando Tejero y Pablo Castellano', dando a entender que él y yo habíamos estado liados", empieza explicando el actor.

Es en ese momento cuando se acuerda también del desafortunado comentario de María, y da su opinión de manera tajante pero también entendiendo que han pasado años desde esa polémica: "Ella dijo 'yo pensaba que Pablo era gay porque era amigo de Fernando Tejero', y la verdad que... yo a Pablo le quiero mucho, pero es para hacérselo mirar", puntualiza el actor.

Eso sí, tiene claro que no es culpa de María Pombo la situación, sino algo generacional: "No admiten que un gay pueda tener amigos heterosexuales, o al contrario. Es una cosa, por desgracia, educacional", añade Tejero, quien eso sí, quizá para evitarse una nueva movida, le resta importancia a la situación diciendo "quien tiene boca se equivoca y está perdonada", ha concluido.

Fernando Tejero: su carrera y vida personal a través de los años

Cuando hablamos de Fernando Tejero, hablamos de historia viva de la tele. Qué te vamos a decir nosotras, que aún estamos viendo 'Aquí no hay quien viva' sin parar y casi que si lo vemos lo llamaríamos Emilio, como el famoso portero del edificio. En su carrera hay otros trabajos llamativos, claro, como su participación en 'Días de fútbol' (una peli poco valorada pero muy buena, si me preguntas) y su llegada a 'La que se avecina', claro. Y eso sin contar su paso por 'Masterchef Celebrity' que, bueno, tal y como ha contado quizá sería mejor olvidar.

Y ojo, porque su vida personal también da titulares, a la vista está. El actor nunca ha tenido problema en hablar abiertamente de su orientación sexual, convirtiéndose en un referente LGTBI+ y en un ejemplo de visibilidad real en los medios. Fue en 2013 la primera vez que contó que había roto con su novio, Miguel Ortiz, después de siete meses de relación. Mucho habrá llovido desde entonces, pero poco de eso sabemos porque lo cierto es que Fernando controla muy bien la línea que separa lo profesional de lo personal y lo que cuenta públicamente.

¿Quién es la pareja de Fernando Tejero?

Pese a que Fernando Tejero es uno de los actores españoles más reconocido en nuestro país, no se le conoce pareja pública. Es más, nunca que se ha confirmado que estuviese con alguien y han sido muy escasas las ocasiones en las que se le ha relacionado con otra personas.

Aunque cabe destacar que las únicas "supuestas" relaciones que se le han conocido han sido: el músico murciano Muerdo en 2016 y Pol Badía en 2019.

La relación de Fernando Tejero y Pablo Castellano: esto es lo que sabemos

Durante años se ha hablado con bastante curiosidad sobre la amistad entre Fernando Tejero y Pablo Castellano, hasta el punto de que vuelven a ser noticia porque el actor ha comentado unas palabras de María Pombo, mujer de Pablo.

No está claro si a raíz de los comentarios de María o previamente, surgieron rumores sobre algo más que una simple amistad. Pero, según el propio Fernando Tejero, eso no deja de ser pura especulación. En distintas entrevistas ha recalcado que Pablo es un amigo de toda la vida, al que ha calificado incluso de 'hermano', con quien ha compartido de todo: salidas, risas y confidencias. En su momento incluso explicó que conoció a Pablo porque era muy cercano a una expareja suya, lo que terminó convirtiéndolo en íntimo.

La relación, si hacemos caso de sus redes y salidas públicas, parece más distante desde aquel comentario, pero el propio Tejero asegura que sigue teniendo mucho cariño por Pablo así que, ¿quién sabe? No todo lo que vemos en las redes es la realidad al 100%...