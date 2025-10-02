Problemas de "pasta" para Rosalía tras la Semana de la Moda de París

Rosalía es una de las cantantes internacionales del momento. Desde 'El Mal Querer' (2018) dio el salto a la escena mundial, que consolidó con 'MOTOMAMI' (2022). A partir de entonces ha sido habitual ver a la catalana codearse con lo más granado del mundo de la música, el cine y las series de televisión, realizando canciones y colaboraciones con algunos de los artistas más escuchados del mundo.

La española también es una amante de la moda, como ha demostrado participando en eventos y acudiendo a pasarelas, como la Semana de la Moda de París. La diva acudió al último desfile de Julie Kegels con una decisión estética que puede suponer el nacimiento de una nueva tendencia. Ya lo fue con las uñas XXL y las cejas decoloradas y ahora puede volver a conseguirlo con el vello de las axilas teñido de color blanco para conjuntarlo con el esmoquin deconstruido en blanco y negro que vistió para la ocasión.

Rosalía en TikTok

"Pasta name TikTok" es una de las últimas tendencias en esta red social, en la que los usuarios ven deslizarse ante sí diferentes tipos de pasta y deben adivinar su nombre en italiano. Cada pieza de pasta rebota sin cesar sobre un plato hasta que el usuario consigue dar con su nombre. Esta tendencia se ha hecho 'viral' en los últimos días, donde todo el mundo, incluidos famosos, están estrujándose el cerebro para diferenciar todos los tipos de pasta que existen.

Rosalía, muy activa en redes sociales, no ha sido menos y se ha enfrentado al reto de adivinar tipos de pasta con bastante solvencia. La cantante ha sido capaz de diferenciar "farfalle" (con forma de pajarita o mariposa), "penne" (cilíndrico y puede tener estrías o no) y "fusilli" (helicoidal), pero se ha quedado atascada con "rigatoni" (con forma de tubo).

Aunque ha debido tratarse de un problema en la pronunciación, porque el nombre era el correcto. Rosalía ha probado con "macaroni" y hasta "¡macarrones!" en español, pero ha terminado por frustrarse ante este difícil reto: "¡Ay, no sé!".