David Muñoz, cantante de Estopa, cumple uno de sus sueños pendientes: "Quiero ser uno más"

Casi medio siglo de vida según indica su DNI, pero las ganas de vivirla como si todavía fuese un joven que acaba de dejar atrás la adolescencia. Después de más de 25 años sobre los escenarios, una nueva vida ha comenzado para David Muñoz -mitad del mítico dúo Estopa- en cuanto a aspiraciones personales se refiere. Intentando no hacer mucho ruido ni pregonar la noticia a los cuatro vientos como hubiera sido el caso de otros famosos, el catalán está cumpliendo uno de sus sueños desde hace ya un par de semanas. Una espinita que tenía clavada desde su juventud y que ahora, a sus 49 años, se ha podido quitar.

Hace unos días, las redes sociales se hicieron eco de varias publicaciones de alumnos de la Universidad de Barcelona (UB). Sorprendidos por lo ocurrido, relataban que se habían encontrado a David Muñoz en sus clases universitarias. Una de sus compañeras de aula señalaba que era algo a sumar a su lista de "cosas que no me esperaba de 2025". Ante el revuelo causado, el cantante de Estopa no ha tenido más opción que reconocer su entrada en la UB. La elección del centro tampoco parece casual en alguien como Muñoz, que desde los escenarios y en entrevistas siempre ha defendido la necesidad de apostar por los sistemas públicos.

Ante los micrófonos de Europa Press, el vocalista de uno de los dúos más conocidos de España aseguró que "se ha filtrado sin que yo quisiera, pero es algo inevitable", dando muestras de la humildad con la que quiere tomarse este nuevo reto. "Aun así, voy a hacer todo lo posible para ser uno más y poder llevar mis estudios con discreción", reconocía David Muñoz, sabedor de que no será tare fácil evitar las miradas de sorpresa de sus compañeros de facultad. Un tratamiento que "los profes ya me han dejado claro", en palabras del cantante de Estopa, que incide de nuevo en que precisamente esa falta de beneficios "es lo que busco".

Estopa

Estopa es un dúo musical formado por los hermanos Muñoz Calvo (David y José), que comenzaron su andadura sobre los escenarios en 1999. Desde entonces, sus seguidores no han parado de crecer junto a ellos, al igual que su discografía. Entre sus trabajos, cuentan con hasta diez álbumes de estudio, a lo que hay que sumar un sinfín de colaboraciones, dos álbumes recopilatorios y dos álbumes en directo. Además, dos de sus canciones ('La raja de tu falda' y 'El run run') han llegado al primer puesto de las listas de PROMUSICAE, logro también obtenido por todos sus discos. En definitiva, unos iconos de la música española del Siglo XXI.