Bustamante pierde 20 kilos y recupera el 'six pack': "He desterrado de mi vida estos alimentos y no me lo salto ningún día"

David Bustamante es un hombre nuevo y completamente renovado. Meses después de convertirse en noticia por su llamativo cambio físico al reaparecer en un concierto con un evidente aumento de peso -que provocó numerosos ataques en redes sociales con comentarios del estilo de "se ha comido a sí mismo" o "se ha convertido en Lucas el de Andy y Lucas- el cantante de San Vicente de la Barquera se ha puesto las pilas y, a base de ejercicio físico y alimentación saludable, vuelve a estar en plena forma.

Y por si quedaba alguna duda él mismo ha presumido de los frutos que ha dado su esfuerzo compartiendo una imagen en bañador durante sus románticas vacaciones con Yana Olina en un exclusivo hotel de Tenerife, en el que ha recargado pilas de cara al concierto con el que cerrará su gira 'Inédito' en la plaza de toros de Las Ventas el próximo 30 de noviembre.

Espectacular, y con unos abdominales bien definidos, Bustamante posa tumbado con los ojos cerrados en una tumbona al borde de la piscina, dejando claro que está en su mejor momento y recordando al David que acaparaba todas las miradas durante sus vacaciones en Ibiza con Paula Echevarría con sus cuerpos 10 en los tiempos felices de su matrimonio.

No es la única instantánea que ha compartido con sus seguidores de sus vacaciones, ya que en el carrusel que ha publicado en su cuenta de Instagram le vemos derrochando amor y complicidad con Yana, que ha sido su gran apoyo desde que decidió ponerse a plan y perder los kilos que ganó cuando dejó de fumar a finales de 2024, y con la que ha revelado que por el momento no tiene planes de boda ni paternidad después de 8 años de relación.

En sus redes sociales, el cantante muestra su cambio físico y los duros entrenamientos a los que se somete para volver a estar forma. Y es que Bustamante fue objeto de duros comentarios y dolorosas críticas tras aumentar 20 kilos de peso.

Ahora, no solo los ha bajado, sino que puede presumir de six pack. Se levanta todos los días entre las 5 y las 6 de la mañana porque es "poco dormilón" y hace una caminata de una hora en ayunas. Antes de desayunar, el artista hace una hora "de fuerza funcional" con su entrenador. "Además, yo he desterrado de mi vida el alcohol, los azúcares, los hidratos y las harinas. Solo como proteínas, grasas saludables y verduras. No me lo salto ni un día", dice sobre algunos de sus hábitos saludables.

David Bustamante no tiene "ni un día trampa" cuando tiene un objetivo claroActualmente, su cuerpo tiene un 9% de grasa y quiere bajarlo hasta un 7%. "Me hago analíticas cada seis meses y siempre con la ayuda de un nutricionista. Después cuando encuentro el equilibrio ya me puedo relajar un poco, pero mientras no hay quien me mueva", ha explicado.