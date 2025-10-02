Antonio Orozco desvela su curiosa superstición en La Revuelta dejando sin palabras a Broncano

Antonio Orozco acudió al programa para presentar su libro Inevitablemente yo, donde comparte experiencias de su vida. Durante la visita, el cantante contó cómo ha sufrido al menos dos fracturas de tobillo actuando en escena. Como resultado, adoptó una superstición particular: usar calcetines a rayas para los eventos importantes, para protegerse del “mala suerte” en el escenario.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Broncano pidió ver el teléfono de Orozco. Juntos descubrieron que el cantante guardaba más de 30.000 fotos y vídeos, lo que llevó a bromas sobre cuánto tiempo pasa delante de la pantalla. Además, Broncano le preguntó cuántas horas al día lo usa: el cantante reconoció que bastante, en parte por la promoción del libro.

Durante las preguntas clásicas, Orozco sorprendió por su precisión. Cuando se le mostró un dato sobre uso del móvil y horas, el presentador calificó la cifra como “preocupante”. El cantante pidió no revelar ese número para que su hijo no lo supiera.

¿Quién es Antonio Orozco?

Es uno de los cantautores españoles más reconocidos de las últimas dos décadas. Con más de dos millones de discos vendidos, múltiples discos de platino y giras internacionales, su carrera se ha consolidado con éxitos como Devuélveme la vida o Pedacitos de ti. Además de su faceta artística, es muy querido por el público televisivo gracias a su papel como coach en programas como La Voz, donde ha mostrado una faceta cercana y empática que lo ha convertido en referente dentro y fuera de la música.

Homenaje póstumo a Jane Goodall

Aunque el programa fue grabado antes del fallecimiento de la etóloga, en esta emisión se incluyó un mensaje de respeto hacia Jane Goodall. Broncano confesó que mantenían correspondencia con ella desde su visita a La Revuelta.