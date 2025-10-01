Rosa se despide en Pasapalabra con un emotivo mensaje: "Me voy con el corazón lleno”

En un duelo tan competido e igualado como el que han protagonizado Manu y Rosa en El Rosco de este programa de Pasapalabra, un detalle puede servir para desequilibrar la balanza hacia uno u otro atril. Ha sido el broche al último programa que ha contado con Dafne Fernández, Iván Sánchez, Txabi Franquesa y Candela Serrat como invitados, despedidos por el concursante madrileño con su tradicional poema. En realidad, han sido dos los detalles desequilibrantes de este cara a cara y ambos por parte de Rosa. La gallega, con 21 aciertos, ha arriesgado al creer que era un nivel que su rival superaría. Sin embargo, ha elegido mal la letra con la que jugar porque ha fallado. En cambio, en su último turno, ha logrado un acierto in extremis.

De esta forma, Manu se ha quedado a solas con Roberto Leal y la misión de remontar. Con dos aciertos le era suficiente para mantener el color naranja, dado que el empate le valía para ganar.

Emotiva despedida

El cuarteto de invitados formado por Dafne Fernández, Iván Sánchez, Txabi Franquesa y Candela Serrat ha sido muy especial para Rosa. La concursante ha explicado el motivo al despedirse de ellos, antes de empezar a jugar El Rosco: “Es la primera vez que repito con los cuatro”. Ha sido una intervención muy emotiva, que ha complementado el poema ingenioso y con un punto de humor que siempre protagoniza Manu. Rosa ha reconocido incluso estar “un poquito triste” al tener que decir adiós a estos invitados. “Quería daros las gracias por cómo sois como jugadores, como invitados y, sobre todo, como personas”, ha dicho la gallega.