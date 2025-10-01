Risto Mejide reprocha la difusión de bulos a uno de sus tertulianos: "Este no ha funcionado"

Saltó a la fama hace casi dos décadas como uno de los miembros del jurado de Operación Triunfo. Su estilo duro, cortante y muchas veces incompasivo con los concursantes le valieron un salto a la fama que con el paso de los años le ha dado un hueco casi seguro en la televisión. Durante estos 19 años en antena, Risto Mejide ha diversificado sus capacidades televisivas, actuando también como presentador de programas como 'Todo es Mentira' durante las tardes de Cuatro. Unas sesiones vespertinas en las que también son habituales sus encontronazos tanto con tertulianos como con entrevistados.

La última gresca de Risto Mejide se produjo este martes, cuando tuvo que interrumpir en vivo y en directo a uno de sus tertulianos, Antonio Naranjo. El colaborador, que durante los últimos meses ha estado en el centro de la diana por su supuesta falta de rigor en Telemadrid, comentaba las inundaciones ocurridas en Baleares a causa del temporal junto al resto de invitados. En un momento dado, buscando defender las actuaciones de Carlos Mazón durante la DANA de hace casi un año, aseguró que "el Gobierno central ha movilizado a la UME sin necesidad de que ningún gobierno regional lo solicitase".

Repitiendo sus críticas hacia el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, el contertulio explicaba que estos hechos "demuestran que cuando uno quiere, puede... Y cuando no quiere, hace que parezca que no se puede". Pese a haber asentido en un primer momento, Risto Mejide cortó en seco su intervención para replicar que "hace unas horas, el gobierno balear pidió la intervención de la UME", tras ser informado por pinganillo. Fue entonces cuando Antonio Naranjo trató de "poner otro ejemplo", a lo que el propio presentador le espetó que "este no ha funcionado". Otra de las colaboradoras iba más allá y aseguraba que "este era mentira" para desmontar por completo el supuesto bulo.

Todo es Mentira

'Todo es Mentira' es un programa de la cadena de televisión Cuatro que se estrenó en 2019. Sobre el papel, su labor fundamental es contrastar y rebatir las posibles 'fake news' o 'clickbaits' que pululan por la red a lo largo de tres horas de emisión. Desde sus inicios, está presentado por Risto Mejide, rostro conocido de la televisión en España tras su paso por Operación Triunfo o Viajando con Chester. Entre sus colaboradores habituales cuenta con periodistas de la talla de Alicia Gutiérrez (InfoLibre) y Javier Chicote (ABC) o políticos como Cristina Cifuentes, Susana Díaz, Pablo Echenique y José Manuel García Margallo.