'No Somos Nadie' se vuelca contra Ana Rosa Quintana: "No puedes decir que no sabes..."

Hace no muchos años, todos eran compañeros de cadena. Mientras que Ana Rosa Quintana era la 'reina' de las mañanas, el trono vespertino recaía en 'Sálvame'. Sin embargo, el paso de los años y los múltiples cambios que ha habido en la parrilla televisiva de Mediaset parecen no haber hecho ningún bien a la relación entre la presentadora y los antiguos colaboradores del programa del corazón más famoso de la pasada década. La última demostración de las tensiones entre ellos ha quedado patente este miércoles en 'No Somos Nadie' a cuenta de unas declaraciones de Ana Rosa en defensa de uno de sus amigos.

Después de que Mar Flores abriera en los últimos días la caja de Pandora con la publicación de sus memorias, las miradas se han centrado -entre otros protagonistas- en Alessandro Lequio. Sobre el que fuera pareja de la modelo madrileña vuelven a sobrevolar las acusaciones, más o menos veladas, de posibles malos tratos durante su relación. Un tema sobre el que Ana Rosa Quintana parecía no querer opinar en primera instancia... Hasta que dio su visión antes los micrófonos. Tirando balones fuera sobre su presencia en programas de Telecinco, la presentadora aseguró "él lleva su vida profesional como le parece y creo que tiene ya edad para hacer lo que le parezca y como le parezca".

Ante esta tibieza, no han tardado en llegar las reacciones desde 'No Somos Nadie' por parte de rostros muy conocidos de la época previa de Mediaset, como Kiko Matamoros. El colaborador del programa de 'Canal Quickie' le pide a la que fuera su compañera de cadena que "no puedes decir que no sabes de qué te están hablando y luego decir que Alessandro Lequio habla de sus temas personales y profesionales". En el caso de otra conocida tertuliana de 'Sálvame', como es Belén Esteban, se inclina a decir que "la contestación de Ana Rosa la podemos entender, pero... No, no la veo correcta".

No Somos Nadie

Después del fiasco de 'La familia de la tele' en las tardes de TVE, los colaboradores del programa que se emitió durante unos meses en el ente público regresaron a la que había sido su casa desde que abandonaron 'Sálvame'. En un nuevo sucedáneo de todos los programas anteriores, aunque con los mismos protagonistas, desde el 1 de septiembre se puede ver a Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros en 'No Somos Nadie', la nueva apuesta de Canal Quickie por los programas del corazón. Además de tomar el testigo de 'Ni que fuéramos Shhh', su entrada en la parrilla significó el final definitivo de 'Tentáculos'.